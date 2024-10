Caso scuole, i Consiglieri di Cdx: ‘L’ass. Briante assente in Commissione: ha il carbone bagnato!’

“Chiudono i festeggiamenti con le Feste Mariane, ma la giostra dell’assurdo del Comune di Reggio Calabria continua a girare per le scuole reggine: uno “start” più che disastroso, quello di questo anno scolastico, che mette a serio rischio la partita istruttivo-formativa dei nostri ragazzi”.

Così in una nota i consiglieri di minoranza del centrodestra che lamentano l’assenza dell’assessore Briante alla riunione di Commissione Controllo e Garanzia di questa mattina sul tema scuole.

“Pochi giorni dall’apertura, ma già è profondo caos: questa mattina, infatti, era stata convocata la Commissione Controllo e Garanzia per fare chiarezza sulle numerosissime segnalazioni da parte dei genitori e delle scuole rispetto alle problematiche emerse dall’inizio dell’anno scolastico. Tanti i cittadini che sono accorsi per assistere al cruciale incontro di oggi per ascoltare quali saranno le sorti dei più piccoli, direttamente dalla bocca degli auditi: l’Assessore all’Istruzione Anna Briante e la Dirigente all’Istruzione, Dott.ssa Roschetti. Peccato che, tutti presenti: tranne loro due”.

Alla luce di questo evento gravissimo, i Consiglieri d’Opposizione di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Alternativa Popolare, Minicuci Sindaco e Cambiamo con Toti hanno quindi tempestivamente convocato una conferenza stampa per denunciare quanto accaduto e sollecitare risposte immediate da parte dell’Amministrazione.

“Evidentemente, la Briante ha il carbone bagnato e per questo non si presenta in Commissione!” – ha esordito così in Conferenza stampa il Presidente Massimo Ripepi – “Un gesto di assoluta mancanza di rispetto verso le famiglie, gli studenti e l’intero sistema istituzionale. Come se ciò non bastasse, la Dirigente all’Istruzione, Dott.ssa Roschetti, si è collegata solo alle ore 10:00 (orario di chiusura), quando la Commissione era già in corso da due ore, giustificandosi con l’avere impegni più importanti della Commissione. Dimostrazione, questa, che attesta che a Reggio non vi è soltanto inagibilità scolastica, ma anche e soprattutto inagibilità democratica! Una vergogna senza precedenti!”.

“Alla seduta erano presenti numerosi genitori e rappresentanti delle istituzioni scolastiche, che hanno sospeso i propri impegni per testimoniare le difficoltà enormi che stanno vivendo a causa dell’inagibilità di molte scuole. Questo è sintomo di una gravissima mancanza di democrazia!” – ha asserito Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli D’Italia.

“La mala gestio di questa amministrazione si ripercuote anche sul sistema scolastico: oramai quest’anno è partito male e finirà peggio; staremo addosso all’Amministrazione quantomeno affinché per l’anno prossimo ci sia un’adeguata programmazione per affrontare l’anno scolastico degnamente” – ha puntualizzato il Consigliere d’opposizione di Forza Italia, Federico Milia.

Il Capogruppo della Lega, Giuseppe De Biasi ha proseguito:

“Oggi per l’ennesima volta chiediamo l’intervento della Briante per fare luce sull’emergenza scuole: un assessore che però rimane latitante. A Catona ancora non sono state trovate soluzioni e gli alunni stanno facendo i turni pomeridiani, non si sa fino a quando! Ecco che vengono meno le attività extracurriculari per l’inadeguatezza di questa Amministrazione!”.

Ad intervenire anche Guido Rulli, del gruppo di Minicuci Sindaco: “Oggi in Commissione avremmo voluto dare risposte alle famiglie, che appunto avrebbero voluto sentirle! Dai problemi di viabilità all’assenza dei parcheggi: chiediamo all’Amministrazione di affrontare seriamente questa emergenza!”

Non di meno, l’intervento del Consigliere Mario Cardia del Gruppo Misto di minoranza: “Rinvio della scuola motivato dalle feste Mariane? Avete il dovere di dire la verità ai cittadini! Turni pomeridiani? I ragazzi sono costretti a rinunciare a tantissime attività e ancora nessuna soluzione! Molti ragazzi sono costretti ad arrivare in ritardo perché mancano gli autobus per accompagnarli!”.