Reggio, studenti senza posto sui bus. I genitori: ‘Inaccettabile’

La rabbia di alcuni genitori: 'Studenti in piedi sull'autobus e senza assistenti educativi'. Comune al lavoro per risolvere il problema

Non c’è pace per gli studenti reggini, costretti in questo avvio di anno scolastico, a vivere continui disagi, uno dietro l’altro.

L’ultima situazione che ha generato malumori tra i genitori riguarda la mancanza dei posti sui bus in partenza dal piazzale di Condera, diretto alla scuola di San Sperato. Nella lista delle nove scuole dichiarate inagibili, c’è anche la scuola primaria di Condera.

E così, in attesa della ristrutturazione della struttura (l’istituto di Condera verrà ristrutturato grazie ai fondi del PNRR), un centinaio di studenti circa sono stati trasferiti nella struttura dell’istituto comprensivo ‘San Sperato – Cardeto‘.

Secondo quanto raccolto sono una decina i bambini che, nella mattinata di oggi, non hanno trovato posto sui pullman messi a disposizione dal Comune di Reggio Calabria.

“E’ inaccettabile, i nostri figli non hanno il posto a sedere. Alcuni sono costretti a stare in piedi, senza nemmeno assistenti educativo a bordo”.

Queste le parole di un genitore, deluso e irritato per la situazione trovata questa mattina. Intanto gli uffici di Palazzo San Giorgio sono al lavoro per aumentare il numero dei bus, in viaggio dal piazzale di Condera, verso San Sperato.

“Insieme alla dott.ssa Roschetti del Comune di Reggio Calabria stiamo cercando di trovare una soluzione per garantire agli studenti meno disagi possibili. Per quanto riguarda gli assistenti educativi – spiega un rappresentante dei genitori – il Comune ci ha assicurato la presenza di quattro assistenti educativi”.

Centinaia di studenti dunque attendono fiduciosi il sostegno da parte del Comune, che si ritrova oggi, l’ennesima questione da risolvere.