Reggio, i Bronzi ispirano la scrittura: giovani autori in visita al MArRC

Un momento didattico all'interno del percorso formativo per i sei giovani scrittori in residenza di scrittura in Aspromonte

Si è realizzata ieri una visita ai Bronzi presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria. Il gruppo in visita si compone di sei giovani scrittori in residenza di scrittura in Aspromonte, grazie a un contributo del Ministero della Cultura – SIAE nell’ambito del bando “Per chi crea”.

I giovani scrittori Giulia Oglialoro, Valeria Meazza, Alessandro Santese, Giuseppe Nibali, Achille Sammartano e Alessandro Velletri, in compagnia dei formatori Ermanno Cavazzoni e Mario Valenti, hanno avuto modo di vedere per la prima volta le magnifiche statue e, grazie al supporto di Nuccio Schepis, restauratore dei Bronzi, hanno potuto trasformare una visita museale in un momento didattico del loro percorso formativo.

Un progetto culturale tra Aspromonte e Museo

Il progetto, coordinato dall’Associazione OTIUM di Marsala, si realizza in collaborazione con l’Associazione Cenidia di Villa San Giovanni e con la casa editrice Quodlibet di Macerata.