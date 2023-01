Reggio, bruciata bandiera arcobaleno. Cittadini indignati: 'Ne appenderemo un'altra' - FOTO

Un gesto ignobile compiuto all’interno del Parco Caserta.

Un atto vigliacco che offende tutti i cittadini e che non può rimanere impunito.

All’interno dell’area che con cura, amore e dedizione, è stata ultimamente ripulita e che risplende sempre più grazie all’impegno di volontari e gestori del Parco, alcuni ignoti hanno dato fuoco alla bandiera arcobaleno che abbelliva un angolo dello spazio verde.

“Con profondo sdegno comunico un atto vandalico e discriminatorio. Ieri al parco Caserta, che amorevolmente gestiamo e curiamo, ho trovato i resti della bandiera arcobaleno bruciata, qualcuno le ha dato fuoco con un accendino. Un gesto terribile che va condannato per la violenza simbolica che esprime. La bandiera ha un preciso significato, parla di libertà, inclusione, rispetto delle differenze e NON VIOLENZA – scrive l’avv. Silvia Martino su FB – Questi valori dovrebbero appartenere ad ognuno di noi. Come cittadina, come avvocata del Centro contro le discriminazioni LGBTQIA+ Calabria, come componente dell’associazione Agedo mi spenderò sempre affinché questi gesti vengano denunciati e condannati. Appenderemo un’altra bandiera invitando tutta la cittadinanza a salvaguardare questi simboli che hanno un’importanza nella nostra società. Denunciare diventa così un piccolo passo per non dimenticare”.