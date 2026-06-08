Reggio Calabria ospita i Campionati Italiani Femminili Assoluti di Dama

Dal 26 al 28 giugno il Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria sarà il prestigioso palcoscenico dei Campionati Italiani Femminili Assoluti di Dama, la più importante competizione nazionale dedicata alle migliori interpreti delle discipline di dama italiana e dama internazionale.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Dama, con il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che conferma ancora una volta il proprio impegno nella promozione dello sport quale strumento di crescita culturale, sociale e di valorizzazione del territorio.

La manifestazione vedrà la partecipazione delle più forti giocatrici provenienti da ogni parte d’Italia, protagoniste di una competizione di altissimo livello tecnico che assegnerà due titoli nazionali assoluti femminili. Le atlete e i loro accompagnatori avranno inoltre l’opportunità di conoscere e apprezzare le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche della città di Reggio Calabria e dell’intero territorio metropolitano, contribuendo a promuoverne l’immagine a livello nazionale.

L’importanza dell’evento è ulteriormente accresciuta dal valore sportivo della competizione: la vincitrice della specialità di dama internazionale conquisterà infatti il diritto di rappresentare l’Italia nei prossimi appuntamenti internazionali, vestendo la maglia azzurra nelle principali competizioni del panorama mondiale.

La scelta di Reggio Calabria quale sede della manifestazione rappresenta un significativo riconoscimento per la città e per l’intero territorio metropolitano, sempre più protagonista nell’organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale. L’impegno della Città Metropolitana ha reso possibile l’approdo in riva allo Stretto di una manifestazione che coniuga sport, cultura, turismo e promozione delle eccellenze locali, generando importanti ricadute in termini di visibilità e attrattività.

I Campionati Italiani Femminili Assoluti di Dama si preannunciano dunque come un appuntamento di grande interesse, capace di richiamare l’attenzione degli appassionati e di offrire un’ulteriore occasione per valorizzare Reggio Calabria quale città dell’accoglienza, dello sport e dei grandi eventi.