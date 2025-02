Reggio, ‘work in progress’ per un nuovo campo polivalente: ‘Sarà al servizio della città e di un Liceo’- FOTO

La struttura è composta da un'ampia copertura in legno lamellare ad archi che verrà coperta e avvolta da una membrana in PVC

Reggio Calabria avrà una nuova struttura sportiva.

La Città Metropolitana si appresta a completare un significativo intervento di riqualificazione presso il Liceo Scientifico Volta. Il progetto, in via di ultimazione nel quartiere di Modena-San sperato, prevede l’installazione di una nuova copertura e di spogliatoi funzionali per un campo polivalente dell’istituto, trasformandolo in un punto di riferimento sportivo e sociale per l’intera comunità.

L’opera, che ha visto la supervisione dell’Architetto Mezzatesta, del RUP Antonino Familiari, e del progettista Pasquale Mercurio con Gregorio Pellicanò come direttore dei lavori, è stata affidata alla ditta Pan Costruzioni Pellegrino Srl. con un investimento di 269.338,71 euro. Il progetto si inserisce in un ampio programma di interventi volti a migliorare le infrastrutture degli istituti scolastici superiori della città.

“I lavori non solo ammodernano il Liceo Volta – spiega il vice sindaco di Reggio Calabria con delega all’edilizia scolastica Carmelo Versace – ma si inseriscono in una visione più ampia di rinnovamento urbano e di sviluppo comunitario. Attraverso iniziative mirate, puntiamo a espandere le opportunità per i giovani del territorio, promuovendo attività che vanno oltre il semplice contesto scolastico”.

La struttura sarà aperta e disponibile alle associazioni locali, società sportive e giovani in generale, garantendo un luogo sicuro e attrezzato per lo sport e il tempo libero. La nuova installazione non solo migliorerà le condizioni di studio e di sport per gli studenti del Volta, ma fungerà anche da catalizzatore sociale per i quartieri di Modena e San Sperato, promuovendo l’integrazione e lo sviluppo culturale.

Se realizzata in tempi brevi, insieme alla riqualificazione delle tante altre opere attese dai cittadini nel quartiere (vedi il CONI e il campo di Ciccarello) la struttura di Modena–San Sperato aumenterebbe il livello di vivibilità di un quartiere periferico che da tempo attende un meritato riscatto sociale.