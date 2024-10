Reggio – Rifiuti, il bando milionario va deserto. Sintomo di sfiducia nei confronti del Comune?

E’ andato deserto il bando per l’assegnazione provvisoria del servizio di raccolta rifiuti.

Il Comune, per effetto dell’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco Falcomatà, aveva pubblicato un bando da 8 milioni di euro per far subentrare ad AVR una nuova società a cui affidare per 130 giorni il servizio di raccolta porta a porta in attesa del subentro di Castore.

Nessuna società ha valutato ‘allettante’ la gara del Comune che, pur essendo milionaria, non ha suscitato tuttavia l’interesse degli operatori del settore. E così l’apertura delle buste di ieri ha riservato un’amara sorpresa.

Sarà AVR quindi a continuare il lavoro di raccolta in attesa di un affidamento diretto da parte del Comune che tuttavia non si arrende.

Una cosa però è certa: il Comune non gode la fiducia delle imprese del settore che preferiscono ‘non rischiare’. Sintomo di sfiducia nei confronti del Comune.

Ad Eco Piana intanto spetta il compito di liberare le strade dalle discariche.

L’Amministrazione comunale, “si è già attivata per adottare gli atti consequenziali che, ai sensi delle normative vigenti e nelle more dell’internalizzazione con la società Castore, consentiranno di individuare un altro gestore”.

La situazione dunque non migliora ed il ‘caos rifiuti’ viene alimentato dall’irrigidimento di Sovreco (società titolare dell’unica discarica) che non riconosce come interlocutore la Città Metropolitana.

Sempre più arduo il lavoro del vice sindaco Armando Neri, in queste ore al lavoro più che mai per tamponare l’emergenza.