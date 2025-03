Reggio Capitale della cultura, il dossier: obiettivi, sfida e punti di forza 

Reggio Calabria si candida come Capitale italiana della Cultura per il 2027 con un progetto evocativo intitolato “Cuore del Mediterraneo“.

La candidatura si fonda sulla posizione unica di Reggio Calabria, al centro del Mediterraneo, sottolineando il legame profondo tra la città e la cultura mediterranea, rinomata per il suo mare, i colori vivaci, e un retaggio di pensiero filosofico e creatività.

In attesa dell’esito di domani nella capitale, analizziamo il dossier presentato dall’amministrazione Falcomatà per promuovere Reggio Calabria.

Leggi anche

Il progetto prevede un’esperienza culturale immersiva che stimola i cinque sensi, attingendo dalla sensorialità tipica delle popolazioni mediterranee. L’obiettivo è creare un percorso che intrecci diverse esperienze per trasmettere un messaggio forte di emozionalità e coinvolgimento culturale, mirando a far percepire al visitatore la storia e la vitalità di Reggio Calabria in maniera profondamente personale.

Tra le iniziative principali, il Museo della visitazione, attualmente in fase di ristrutturazione, che diventerà il nucleo centrale delle attività, trasformandosi in una cittadella culturale che accoglierà mostre di alto profilo e diventerà un punto di riferimento per le manifestazioni culturali durante l’anno della candidatura.

Il programma ambisce anche a rivitalizzare il contesto socio-economico locale, affrontando la problematica dell’emigrazione giovanile offrendo nuove opportunità attraverso la cultura e la formazione. Con un occhio attento alle esigenze dei giovani, si cerca di creare un dialogo aperto e costruttivo che incoraggi la partecipazione e lo scambio culturale.

La candidatura non solo punta a valorizzare il ricco patrimonio culturale di Reggio Calabria ma anche a implementare un modello di sviluppo sostenibile che abbraccia la tecnologia, la creatività e l’innovazione.

Tra gli obbietivi specifici ci sono il miglioramento della coesione sociale, il rafforzamento degli attrattori culturali per aumentare il turismo, e l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l’accessibilità e coinvolgere attivamente le giovani generazioni.

Leggi anche

Inoltre, Reggio Calabria 2027 vuole essere un laboratorio di sperimentazione culturale e sociale che guarda al futuro senza dimenticare le radici storiche e culturali della città, proponendo un nuovo modo di vivere la cultura in maniera inclusiva e partecipativa.

Con “Cuore del Mediterraneo“, Reggio Calabria non solo si propone come un fulcro di scambio culturale e creativo ma anche come un modello per il futuro della cultura italiana nel Mediterraneo. La candidatura è un invito aperto a riscoprire la città, a valorizzare il suo passato glorioso e a partecipare attivamente al suo rinnovamento culturale e sociale.