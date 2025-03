Reggio Capitale della Cultura mancata, Minasi: ‘Totale mancanza di visione e incapacità amministrativa’

“Nel porgere le mie congratulazioni a chi ha vinto, il Comune di Pordenone, devo purtroppo amaramente constatare come, ancora una volta, l’Amministrazione comunale del Sindaco Falcomatà non è stata in grado di cogliere un’opportunità enorme di sviluppo e promozione dell’immagine della nostra città, che affonda le sue radici in un passato glorioso ed è disseminata di testimonianze di questo passato, spesso tuttavia ignote e ignorate perfino dai suoi abitanti”. La senatrice Tilde Minasi, attraverso i social, critica l’amministrazione Falcomatà per la mancata vittoria di Reggio Calabria quale Capitale della Cultura 2027.

Una sconfitta per tutti i reggini e per i calabresi

“Questa sconfitta è una sconfitta per tutti i reggini e per i calabresi e nasce da una totale mancanza di visione e di lungimiranza, dall’assenza di idee, di iniziative forti, serie e stabili, capaci di rivitalizzare l’offerta di cultura della città, dalle incapacità amministrative e di pianificazione di questa Giunta, che in ben dieci anni di governo non è riuscita a costruire nulla!

L’insuccesso in questo concorso ne è, purtroppo, la conferma più lampante. Reggio merita altro. Merita il recupero dei fasti di un tempo in un’ottica rinnovata. Reggio merita altro. Merita il recupero dei fasti di un tempo in un’ottica rinnovata. E attendiamo il momento di poterglielo offrire noi”, conclude la senatrice leghista.