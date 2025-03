Capitale Cultura 2027, Aloisio: ‘Questa volta non ci siamo riusciti ma la prossima…chissà’

Nonostante gli sforzi dell’amministrazione reggina nel presentare la propria candidatura, Pordenone è stata designata come Capitale della Cultura 2027. Dal proprio profilo Facebook commenta così il risultato Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria.

“Ho assistito a un cambiamento di approccio da parte di tantissime persone che, superando steccati ideologici, antipatie, strategie più o meno velate legate a interessi personali o politici, hanno iniziato a remare nella stessa direzione, a tifare per la città , a riconoscersi in unico colore, quello amaranto di Reggio”.

“Ecco, allora, che il risultato finale anche se ci può lasciare l’amaro in bocca, non è più così importante. L’importante – conclude Aloisio – è aver dimostrato che quando prevale l’interesse per il nostro splendido territorio, possiamo essere uniti, possiamo lavorare insieme e, perché no, possiamo tentare di far avverare i sogni. Questa volta non ci siamo riusciti ma la prossima… chissà”.