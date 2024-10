I riflettori si (ri)accendono su Villa Kalazul: tutte le info sul Capodanno

Kalazul, la bellissima villa di Marina di San Lorenzo, anche quest’anno apre le porte ai reggini che vorranno dare inizio al loro 2020 all’insegna del divertimento. Un appuntamento di grande successo che si ripete per il quarto anno consecutivo, segno che la provincia e Reggio vorrebbero poter ballare anche d’inverno.

Il tema scelto per salutare il 2019 è “Red Carpet“. Chi non ha mai sognato di trovarsi sul sontuoso tappeto delle star? Non a caso il nome dell’evento è “New Year’s Eve Show 2020”. Chi è abituato alle feste della villa sa già di poter godere di eventi curati sin nei minimi particolari, chi invece vi si recherà per la prima volta resterà, senza parole. Grazie alle scelte intraprese dalla proprietà e dall’organizzazione per questo veglione, gli ospiti di Villa Kalazul potranno vivere una serata sotto i riflettori.

“Le luci si accendono, i riflettori si spalancano sulla notte più magica dell’anno… tira fuori il tuo vestito più bello e ci vediamo sul red carpet”.

Questo l’invito del Kalazul dedicato, in particolar modo, alle donne. È proprio al gentil sesso, infatti, che è rivolta una speciale iniziativa del capodanno a Marina di San Lorenzo. All’evento sarà infatti presente una giuria che eleggerà la ‘più bella’ della serata. Secondo quale criterio? Ovviamente in base al vestito. Tante lo hanno già acquistato, tante altre sono indecise su cose indossare per la sera più importante dell’anno, ma ciò che accomuna tutte è l’essere impeccabili. L’idea, nata in collaborazione con lo store Giovanni Foti di Melito Porto Salvo, permetterà ad una fortunata ospite di Villa Kalazul di vincere un bellissimo abito (a scelta) offerto dal negozio di abbigliamento.

NEW YEAR’S EVE SHOW 2020

In occasione del Capodanno 2020, Villa Kalazul ha pensato di suddividere i suoi ampi spazi in base alle preferenze dei suoi ospiti. Per questo motivo saranno presenti due diverse aree musicali:

una sala grande (300mq) dedicata alla musica disco, anche italiana;

una sala più piccola, ma comunque molto accogliente (150mq) dedicata ai latino-americani e al raggaeton in compagnia della Etoile Dance.

Ad accompagnare i reggini durante l’ultima notte dell’anno saranno: Antonio Muscianisi e Pietro Verduci, accompagnati da Alvin Tripodi e Paky C.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il biglietto singolo (comprensivo di drink) ha un costo di 30 euro. La proprietà ha, inoltre, deciso di mettere a disposizione 150 ticket per coppie (50 euro); questi potranno essere utilizzati sia da fidanzati che da amiche (anche questi sono comprensivi di drink).

Per tavoli e prevendite è possibile contattare:

Salvo 3456021174

Antonino 3348925479

Matteo 3283891871

Peppe 3756088611