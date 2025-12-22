Reggio, i consigli dei Carabinieri per le feste di Natale: ‘Non dire che si è fuori casa’

Consigli per prevenire furti e truffe, tutela degli animali e sicurezza a Capodanno. Tutte le info

In occasione delle festività natalizie e dell’imminente Capodanno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno a tutela della sicurezza dei cittadini, richiamando l’attenzione su alcuni comportamenti responsabili che possono contribuire a prevenire reati e situazioni di pericolo in un periodo caratterizzato da maggiori spostamenti, acquisti e momenti di aggregazione. Le festività rappresentano, purtroppo, anche un periodo particolarmente favorevole per il proliferare di truffe e raggiri.

Telefonate, messaggi o contatti diretti da parte di soggetti che si presentano come appartenenti a enti pubblici, forze dell’ordine o società di servizi sono modalità frequentemente utilizzate per carpire la fiducia delle vittime.

Consigli per prevenire furti e truffe

L’Arma dei Carabinieri ricorda che nessuna istituzione richiede pagamenti, dati personali o bancari con modalità informali o improvvise. In presenza di richieste sospette è sempre consigliabile interrompere la comunicazione e contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 o rivolgersi a una Stazione dei Carabinieri, evitando iniziative autonome che potrebbero aggravare la situazione.

Nelle festività molti cittadini si assentano dalla propria abitazione per raggiungere parenti o trascorrere qualche giorno di vacanza. In questi casi è fondamentale adottare comportamenti prudenti anche nella gestione della propria presenza online.

La diffusione sui social network di informazioni relative a viaggi, assenze prolungate o spostamenti programmati può offrire indicazioni preziose a soggetti malintenzionati.

I Carabinieri invitano pertanto a evitare la pubblicazione di dettagli che rendano evidente l’assenza da casa, suggerendo di adottare semplici accorgimenti utili a far percepire l’abitazione come vissuta e sorvegliata, anche attraverso l’aiuto di persone di fiducia.

Tutela degli animali e sicurezza a Capodanno

Particolare attenzione va riservata anche agli animali domestici, spesso esposti a situazioni di stress durante il periodo festivo. I rumori improvvisi e intensi, tipici dei festeggiamenti, possono provocare paura e reazioni imprevedibili.

L’Arma dei Carabinieri invita i proprietari a tutelare il benessere degli animali, assicurando loro ambienti protetti e tranquilli, evitando di lasciarli soli all’esterno e adottando ogni precauzione utile a ridurre il disagio legato ai festeggiamenti.

In vista della notte di Capodanno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria richiama infine l’attenzione sui rischi connessi all’uso improprio di botti e materiale pirotecnico.

Ogni anno, l’utilizzo di fuochi d’artificio illegali o maneggiati senza le dovute cautele provoca incidenti anche gravi, mettendo a rischio l’incolumità delle persone, in particolare dei più giovani, e causando danni agli animali e all’ambiente.

I Carabinieri intensificheranno i controlli sul territorio per contrastare la detenzione e l’uso di materiale pirotecnico non conforme alla normativa, invitando i cittadini a evitare comportamenti pericolosi e a segnalare situazioni sospette. La sicurezza durante le festività è un obiettivo condiviso che si costruisce anche attraverso il senso civico e la collaborazione di tutti