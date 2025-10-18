Reggio, Carmina Burana di Carl Orff in scena al teatro Cilea

I Carmina Burana, capolavoro assoluto di Carl Orff, andranno in scena lunedì 20 ottobre alle ore 20.00 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, inaugurando la seconda settimana del Cilea Opera Festival.

Il capolavoro di Orff apre la seconda settimana del Festival

I Carmina Burana fanno parte del Trittico teatrale dei “Trionfi”, insieme ai Catulli Carmina e al Trionfo di Afrodite.

Completati nel 1936, furono rappresentati per la prima volta nel 1942 a Francoforte, riscuotendo un successo strepitoso.

La cantata venne replicata in numerose città tedesche e, nonostante gli ostacoli imposti dal regime nazista per il tono erotico di alcuni brani, divenne presto una delle composizioni più eseguite dell’epoca.

I Carmina Burana: poesia medievale e forza evocativa

Carl Orff scrisse i Carmina Burana ispirandosi ai ventiquattro componimenti poetici medievali omonimi, opera di goliardi e clerici vagantes.

L’opera unisce potenza ritmica, lirismo e teatralità, offrendo al pubblico un’esperienza sonora e visiva di straordinaria intensità.

La versione per due pianoforti e percussioni

Sul palco del Teatro Cilea verrà proposta la versione per due pianoforti e percussioni, che Orff realizzò successivamente alla prima stesura orchestrale.

L’evento, parte integrante del Cilea Opera Festival, sotto la direzione artistica di Alessandro Tirotta, è una produzione Italian Opera Florence, società di concerti del M° David Boldrini.

Un cast di eccellenza

Il cast di questa imponente produzione è di primissimo livello:

David Boldrini e Roberto Corlianò ai pianoforti

e ai pianoforti Giuseppe Cacciola , Giovanni Caruso , Enrico Caruso , Rosaria La Penna , Rosario Gioeni alle percussioni

, , , , alle percussioni Barbara Terreni , soprano

, soprano Marco Iezzi , tenore

, tenore Franco Rossi , baritono

, baritono Coro Lirico Francesco Cilea, diretto dal M° Bruno Tirotta

Biglietti e informazioni

La prevendita dei biglietti è attiva presso La Bottega della Musica a Reggio Calabria.

È possibile effettuare prenotazioni e pagamenti anche tramite bonifico o carta contattando il numero 328 8814744 (attivo anche la domenica).

Per ulteriori informazioni: ticket@nuovolaboratoriolirico.it.

Il botteghino del Teatro Cilea sarà aperto lunedì 20 ottobre a partire dalle ore 17.00.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del teatro, in una serata che unirà arte, emozione e storia sul palcoscenico reggino.