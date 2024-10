A Reggio Calabria arriva il Carnival Sport Party tra musica, giochi e premi per i più piccoli

Le tre maschere più belle riceveranno tre fantastici premi. Sarà l’occasione per testare la creatività dei piccoli sportivi e non solo mantenendo come filo conduttore comune il mondo dello sport

Sportivi anche a Carnevale. E’ l’idea della prima edizione del ‘Carnival Sport Party 2019’ in programma lunedì 4 marzo all’interno della pista di pattinaggio ‘Pino Labate’ del Parco Caserta Sport Village. Michael Jordan, Federica Pellegrini, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo e Hulk Hogan. E ancora pilota di Formula 1, boxer, giocatore da baseball o fantino.

Non mancheranno ovviamente anche i classici costumi come il pirata, Arlecchino, il diavolo o la principessa anche se il tema della festa è indirizzato a figure sportive. Questi alcuni dei travestimenti a cui hanno già pensato i ragazzi che frequentano la struttura sportiva, desiderosi di vivere un pomeriggio all’insegna della musica e del divertimento con un pizzico di sano agonismo.

Al termine dell’evento infatti è prevista una breve sfilata con tanto di giuria. Riccardo Mauro, vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Maurizio Condipodero, presidente del Coni Calabria, Michele Favano, giornalista sportivo e Francesca Arena, dirigente scolastico dell’Istituto ‘Convitto Nazionale di Stato ‘T.Campanella’ di Reggio Calabria decreteranno il podio del Carnival Sport Party 2019’.

La prima maschera classificata avrà diritto ad un mese di sport gratuito con iscrizione omaggio (25 €), la seconda maschera riceverà un buono Joma Sport del valore di 50 € ed infine al terzo classificato verrà consegnato un buono Joma Sport del valore di 30 € più un buono Oliolà del valore di 20 €.

L’evento avrà inizio alle ore 16:30 con giochi ed attività ludico ricreative. Seguirà il ’Dj Set Cartoon Music’, una formula di intrattenimento originale rivolta a bambini, ragazzi ma non solo con la proposta musicale delle sigle dei cartoni animati più belli di tutti i tempi con qualche chicca direttamente dai film Disney.

I piccoli partecipanti potranno cantare oltre 50 canzoni, con le migliori sigle di sempre, arrangiate in chiave moderna e un pò rockeggiante. Al termine dello show le maschere sfileranno davanti alla giuria che premierà le migliori tre con fantastici premi messi in palio dal Parco Caserta e dall’azienda di abbigliamento sportivo spagnola Joma Sport.

Il ‘Carnival Sport Party’ è un evento aperto a tutti, iscritti e non che intendono trascorrere la vigilia del martedì grasso in uno spazio animato sportivo in cui non mancheranno le croccanti e delicate sfoglie fritte tipiche del periodo di Carnevalee zucchero filato a volontà.

L’ingresso gratuito e la maschera è obbligatoria. Per i bambini e i ragazzi che già posseggono una buona conoscenza dei pattini sarà possibile, con la propria attrezzatura, vivere la pista ‘Pino Labate’ con le quattro ruote.

Altre idee per vivere un Carnevole all’insegna dello Sport? Sciatore olimpico vintage, Mascotte di Sudafrica 2010, Mancini o Balotelli. Sarà l’occasione per testare la vostra creatività mantenendo come filo conduttore comune il mondo dello sport.

La pista Pino Labate sarà allestita e completamente trasformata per l’occasione.