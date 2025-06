Reggio, FdI all’attacco sul caso contatori: ‘I reggini pagano anche l’acqua del Comune’

Così Fratelli d’Italia interviene duramente sul caso della mancata installazione dei contatori idrici negli edifici di proprietà comunale, denunciato nei giorni scorsi dal Prof. Veronese.

Secondo il partito, l’assenza dei misuratori e la mancata stipula dei contratti con Sorical per il pagamento del consumo d’acqua negli immobili pubblici, rappresentano una grave omissione che ricade direttamente sui cittadini.

“È inaudito – scrive il vicecoordinatore FdI Saverio Giuseppe Laganà – che le spese non sostenute dal Comune vengano spalmate sulle bollette di tutti i contribuenti. I reggini si ritrovano a pagare non solo per le perdite e gli evasori, ma anche per l’acqua consumata negli uffici comunali”.