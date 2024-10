Reggio, Castore a lavoro per la manutenzione del decoro urbano – FOTO

Un lavoro costante che va a permeare tutte le zone della città. Diverse competenze e capacità professionali al servizio del comparto manutenzioni per il decoro pubblico dell’ambiente urbano nella città di Reggio Calabria.

L’incontro di inizio settimana tra il sindaco Giuseppe Falcomatà ed i rappresentanti sindacali della società in house “Castore” era servito a fare il punto sugli aspetti organizzativi della Società, aspetto propedeutico alla programmazione dei servizi, divenuti ormai da qualche mese una positiva costante cittadina.

Il report di fine settimana è ricco di interventi sul territorio reggino.

LUNGOMARE CATONA

Il lungomare di Catona è stato oggetto di una attività di manutenzione costituita dello sfalcio delle aiuole.

Su indirizzo dell’amministrazione Falcomatà e con la supervisione del consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone stanno procedendo i lavori di ripristino del manto bituminoso su diverse arterie cittadine.

SAN LEO – MORTARA

L’ultima tranche di interventi dedicati ai collegamenti viari, riguarda i lavori di ripristino del manto stradale riferiti al tratto viario in zona “San Leo – Mortara”.

CALOPINACE

Le attività stanno proseguendo anche in centro città con nuovi interventi di sfalcio delle aiuole lungo la strada che costeggia l’argine destro del Calopinace.

Nel quadro del piano di intervento e manutenzione, grazie all’utilizzo del “carro scala”, si è provveduto alla pulizia ed all’attività del “verde” in Via del Seminario (zona Modena) eseguendo la così detta “rimonda” delle parti secche delle palme.

La manutenzione in zona Sud della città è continuata ad Arangea: nell’occasione sono stati rimossi dei pali di illuminazione pericolanti in via Maldariti.

Si è proceduto alla cura del verde ed alla pulizia di Piazzetta San Marco, zona localizzata al termine di via Reggio Campi e via Possidonea.