Reggio, Castorina: ‘Si apra discussione su abbattimento della Tari’

È quanto afferma Antonino Castorina, consigliere Comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio durante i lavori della I Commissione Consiliare a Palazzo San Giorgio.

“Nei giorni scorsi, in giunta è arrivata la proposta di delibera per “Attuazione obiettivo operativo Dup, per fornire sostegno alle categorie disagiate e per far fronte al pagamento dei tributi locali” – nel testo in discussone i Criteri Generali per l’individuazione dei beneficiari con la previsione di due sconti, del 25% e del 15%, per due categorie in particolare. Nello specifico la misura si rivolge ai nuclei familiari con l’indicatore ISEE compreso fino a 9.530 euro che potrà avere uno sconto del 25% ed utilizzando altresì il criterio appartenente ad un nucleo familiare con indicatore compreso da 9.531 a 15 mila euro invece che avrà un contributo fino ad un massimo del 15% del tributo in ragione del budget disponibile”.