A Reggio apre ‘Casual Pizza & Garden’, la nuova pizzeria del centro storico

Inaugurata a Reggio Calabria la nuova pizzeria Casual Pizza & Garden, situata in via Demetrio Tripepi. Dopo un’importante ristrutturazione degli spazi precedentemente occupati da Casual Fish & Sushi, il brand amplia la propria offerta gastronomica con un progetto innovativo dedicato alla pizza. La nuova apertura rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione del marchio, noto per la qualità delle materie prime e un’attenzione particolare all’atmosfera accogliente.

Un’innovativa proposta culinaria

La pizzeria, come spiegato dai responsabili, offre una selezione di pizze condite con ingredienti freschi, tra cui anche pesce, che da anni è il fiore all’occhiello del brand Casual. L’obiettivo è quello di creare un ambiente in cui i clienti possano rilassarsi a partire dall’ora dell’aperitivo fino a tarda sera.

La proposta include, infatti, un’ampia varietà di opzioni per l’aperitivo, con la possibilità di gustare cocktail preparati da un barman specializzato, accompagnati dalle prelibatezze del menu. La pizzeria punta a essere un punto di ritrovo non solo per cene, ma anche per momenti conviviali durante tutto l’arco della giornata.

Un progetto che valorizza la qualità

Il marchio Casual, attivo già dal 2021 con il ristorante di sushi, ha sempre puntato sull’eccellenza delle materie prime. Anche con questa nuova apertura, l’attenzione alla qualità non viene meno. Il locale è stato concepito per soddisfare diverse esigenze culinarie, mantenendo alta la qualità sia nelle proposte di sushi che nella nuova offerta di pizze gourmet.