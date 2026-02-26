Giornata della fondazione dei Vigili del Fuoco: il programma delle iniziative a Reggio

Nel ricordo del Regio Decreto del 27 febbraio 1939, la città di Reggio Calabria ospita una giornata di celebrazioni dedicate ai Vigili del Fuoco e alla cultura della sicurezza

Il prossimo 27 febbraio, anche nella città metropolitana di Reggio Calabria, avrà luogo la celebrazione della nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con Decreto del Ministeriale del 27 febbraio 2025, infatti, è stata istituita la Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che avrà luogo ogni anno il 27 febbraio.

La data del 27 febbraio non è casuale: proprio il 27 febbraio 1939 è stato emanato il Regio Decreto-

Legge n. 333, con il quale è stato istituito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “fondendo” i Corpi provinciali del Regno d’Italia.

Gli eventi celebrativi promossi in tutta Italia il 27 febbraio mireranno a consolidare l’identità del Corpo e ad offrire occasioni di incontro con la cittadinanza capaci di promuovere la cultura della sicurezza tecnica a partire dalla disamina dell’impegno quotidiano che i Vigili del Fuoco profondono nelle attività di soccorso tecnico urgente e di protezione civile.

Il programma

A tal proposito, il Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria ha organizzato la celebrazione che si svolgerà in momenti ed in luoghi diversi della Città con il programma di seguito riportato:

Leggi anche

ore 8:30 Caserma Centrale di via Sbarre superiori – cerimonia dell’alzabandiera e onori ai caduti;

ore 10:00 Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – Aula Magna A. Quistelli” -cerimonia, mostra documentale, mezzi e attrezzature storiche e a seguire un saggio dimostrativo a cura del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale);

ore 16:00 Piazza Duomo saranno allestiti una “Pompieropoli” (attività ludica tesa a sensibilizzare bambini e ragazzi alla cultura della sicurezza e all’importanza dell’attività dei Vigili del fuoco), a cura dell’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, e degli stand informativi finalizzati alla diffusione dei principi della sicurezza antincendio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.