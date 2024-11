Nuove istruttrici al Centro Studio Danza, Cutrupi: ‘Un sogno che si avvera’

Veramente scintillante l’inizio del nuovo anno accademico al Centro Studio Danza, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi.

È infatti con grande emozione e gioia che la prof.ssa Cutrupi ha visto ben 5 dei suoi allievi superare l’esame per la qualifica di Istruttore di 1° livello, rilasciato dall’ASI, Associazioni Sportive sociali Italiane, e riconosciuto dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La consegna dei diplomi è avvenuta durante la cerimonia conclusiva dalla dottoressa Sara Sergi, presidente del dipartimento formazione dell’ASI Calabria.

A partire già da quest’anno accademico, quindi, le allieve del Centro Studio Danza al nome di:

Francesca Carbone

Francesca Melasi

Adriana Porcino

Sara Praticò

Diana Ripepi

potranno iniziare, parallelamente, questa nuova, meravigliosa esperienza lavorativa di istruttore, presso qualsiasi scuola o associazione di danza, in qualsiasi parte d’Italia.

“È dunque un evento degno di nota, meritevole dei più grandi plausi verso una direttrice, la Cutrupi, che, praticamente da tutta la vita, ha fatto della sua passione la ragione della sua vita e che, con grande generosità, ha profuso tutta la sua competenza alle sue allieve per far sì che potessero raggiungere i più alti livelli artistici“.

La dedizione, la passione, la competenza e la disciplina, che la prof.ssa Cutrupi elargisce a tutti i suoi allievi, si evidenziano non soltanto in ogni performance o durante ogni spettacolo, ma anche attraverso il raggiungimento di obiettivi importanti per la loro crescita e il loro futuro. Questa è probabilmente l’attestazione più importante perché permette concretamente a degli allievi, che si nutrono quotidianamente di arte e di danza, di ottenere il traguardo di poter trasformare la loro passione in lavoro, di poter così vivere di danza.

Il valore della presenza sul territorio

Del resto, il tempo, che è galantuomo, ci conferma il tutto con una presenza sul territorio reggino del Centro Studio Danza di ben oltre 35 anni. La prof.ssa Gabriella Cutrupi, sempre sensibile a tutte le novità artistiche ha, negli anni, aggiunto anche nuove discipline per far sì che ognuno possa scegliere la propria passione da seguire liberamente.

Accanto alla danza classica, la madre della danza, vengono proposte altre discipline, tra cui:

Modern dance

Laboratorio coreografico

Hip hop

Danza aerea

Social dance

Break dance

Difesa personale

Yoga

Tai chi

Tango argentino

Fit for dance

Danza posturale

Un punto di riferimento per la danza e il benessere

Il Centro Studio Danza può essere considerato un punto di riferimento del territorio per tutti i bambini e ragazzi che amano la danza e per chi desidera semplicemente tenersi in forma. È anche un punto di riferimento per i genitori, sicuri di poter lasciare i propri figli in un ambiente protetto, dove vengono insegnati i valori della vita attraverso l’arte della danza, con la possibilità di fare di questa una carriera.