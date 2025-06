Addio alla Pasticceria Macheda: cala il sipario su un pezzo di storia reggina

Una saracinesca abbassata non è solo la fine di un’attività commerciale. È la chiusura di una porta sulla memoria collettiva di una città. A Reggio Calabria si spegne un’insegna che ha attraversato un secolo di storia: il Bar Pasticceria Macheda cessa, oggi, la sua attività.

Con un messaggio semplice, pubblicato sui social, i gestori hanno salutato i clienti di sempre, diventati nel tempo amici. Nessun proclama, nessun lamento. Solo parole vere, cariche di emozione:

“Con oggi finisce la storia del Bar Pasticceria Macheda. Il mondo cambia, gli acciacchi e l’età avanzano, e non c’erano più le condizioni per andare avanti”.

Dopo 100 anni di attività, la storica pasticceria – tra le più longeve della città – lascia un vuoto difficile da colmare. I suoi biscotti, le pastiere, il torrone: sapori autentici, riconoscibili da chi ha Reggio nel cuore.

Il bar pasticceria di via Aschenez, però, non era solo dolci. Era accoglienza, gentilezza, presenza che Giuseppe e Tommasina non hanno mai fatto venir meno, anche in questi anni duri.

Era un luogo dove il tempo sembrava fermarsi, dove chi entrava trovava più di un prodotto: trovava rispetto, cura e dedizione. Un punto fermo, che ha attraversato guerre, crisi, trasformazioni urbane e sociali, restando fedele alla propria identità.

“È stato un onore servirvi – si legge ancora nel messaggio di commiato. Per noi comincia una nuova vita, speriamo più tranquilla. A voi tutti un saluto, un ringraziamento e l’augurio che possiate trovare presto tarallucci della stessa qualità di Macheda. Anche se sarà molto, molto difficile”.

Reggio perde così un pezzo autentico della sua storia. Resta però la memoria, nei sapori che nessuno dimenticherà. Resta nei racconti di chi, anche tra molti anni, dirà: “Lì c’era Macheda”.