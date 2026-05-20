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Reggio accoglie il ‘Ci Sta Tour’ con l’artista John Blond

Dal 21 al 25 maggio il truck arriva in città: aperitivo e t-shirt personalizzate con l’artista John Blond

20 Maggio 2026 - 12:58 | Comunicato

Piazza Duomo Reggio Calabria

Reggio Calabria si prepara ad accogliere il “Ci Sta Tour” di Sanbittèr, il progetto itinerante che attraversa l’Italia per dare voce a ciò che oggi “ci sta”: piccoli momenti di leggerezza, pensieri positivi e occasioni di condivisione.

Dal 21 al 25 maggio, il truck farà tappa in città, trasformando 21,22 e 23 Largo Cristoforo colombo e 24 e 25 Piazza Duomo in uno spazio aperto e informale dove fermarsi, incontrarsi e vivere l’aperitivo in modo spontaneo.

Ogni giorno, dalle 17.30 alle 20.30, sarà possibile partecipare all’esperienza, condividendo il proprio “ci sta” e prendendosi una pausa all’insegna della convivialità, accompagnata dalle degustazioni Sanbittèr.

Il cuore dell’iniziativa è proprio questo: dare voce alle persone, invitandole a raccontare cosa oggi vale, cosa unisce e cosa le fa stare bene. Pensieri semplici, immediati, che diventano parte di un racconto collettivo fatto di autenticità e leggerezza.

SANBITTER StatidoDark A x ()

Momento speciale sarà venerdì 22 maggio, con la presenza dell’artista John Blond, che personalizzerà dal vivo delle t-shirt, trasformando le frasi e le idee delle persone in messaggi unici da indossare.

Un invito aperto a tutti per incontrarsi e brindare insieme a tutto quello che, oggi più che mai, ci sta.

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