Reggio accoglie il ‘Ci Sta Tour’ con l’artista John Blond

Reggio Calabria si prepara ad accogliere il “Ci Sta Tour” di Sanbittèr, il progetto itinerante che attraversa l’Italia per dare voce a ciò che oggi “ci sta”: piccoli momenti di leggerezza, pensieri positivi e occasioni di condivisione.

Dal 21 al 25 maggio, il truck farà tappa in città, trasformando 21,22 e 23 Largo Cristoforo colombo e 24 e 25 Piazza Duomo in uno spazio aperto e informale dove fermarsi, incontrarsi e vivere l’aperitivo in modo spontaneo.

Ogni giorno, dalle 17.30 alle 20.30, sarà possibile partecipare all’esperienza, condividendo il proprio “ci sta” e prendendosi una pausa all’insegna della convivialità, accompagnata dalle degustazioni Sanbittèr.

Il cuore dell’iniziativa è proprio questo: dare voce alle persone, invitandole a raccontare cosa oggi vale, cosa unisce e cosa le fa stare bene. Pensieri semplici, immediati, che diventano parte di un racconto collettivo fatto di autenticità e leggerezza.

Momento speciale sarà venerdì 22 maggio, con la presenza dell’artista John Blond, che personalizzerà dal vivo delle t-shirt, trasformando le frasi e le idee delle persone in messaggi unici da indossare.

Un invito aperto a tutti per incontrarsi e brindare insieme a tutto quello che, oggi più che mai, ci sta.