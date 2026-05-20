Salvini a Reggio Calabria per il rush finale della campagna elettorale
Secondo quanto emerso, Salvini sarà protagonista di un secondo appuntamento: venerdì mattina, si recherà al mercato di Botteghelle, dove il leader leghista incontrerà cittadini, operatori e commercianti
20 Maggio 2026 - 12:17 | red
Matteo Salvini torna a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio.
Il leader della Lega sarà in città giovedì 21 maggio 2026. L’incontro è previsto alle ore 22:15 presso il Chiosco Scialo Finestra sul Mare, in via Marina bassa. L’appuntamento è promosso da Giuseppe Mattiani, capogruppo del gruppo consiliare regionale “Lega Salvini Calabria”, nell’ambito delle iniziative a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco.
Sarà una delle ultime occasioni pubbliche prima del silenzio elettorale. Un momento politico pensato per parlare agli elettori del centrodestra e ribadire la linea della Lega nella fase conclusiva della campagna.
Secondo quanto emerso, Salvini sarà protagonista di un secondo appuntamento: venerdì mattina, si recherà al mercato di Botteghelle, dove il leader leghista incontrerà cittadini, operatori e commercianti.
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