Salvini a Reggio Calabria per il rush finale della campagna elettorale

Secondo quanto emerso, Salvini sarà protagonista di un secondo appuntamento: venerdì mattina, si recherà al mercato di Botteghelle, dove il leader leghista incontrerà cittadini, operatori e commercianti

Matteo Salvini torna a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

Il leader della Lega sarà in città giovedì 21 maggio 2026. L’incontro è previsto alle ore 22:15 presso il Chiosco Scialo Finestra sul Mare, in via Marina bassa. L’appuntamento è promosso da Giuseppe Mattiani, capogruppo del gruppo consiliare regionale “Lega Salvini Calabria”, nell’ambito delle iniziative a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco.

Sarà una delle ultime occasioni pubbliche prima del silenzio elettorale. Un momento politico pensato per parlare agli elettori del centrodestra e ribadire la linea della Lega nella fase conclusiva della campagna.

Secondo quanto emerso, Salvini sarà protagonista di un secondo appuntamento: venerdì mattina, si recherà al mercato di Botteghelle, dove il leader leghista incontrerà cittadini, operatori e commercianti.