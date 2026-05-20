Reggio si prepara ad accogliere il Calabria Pizza Fest

Cinque giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza. Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si trasformerà nel cuore del gusto, della musica e della convivialità con la prima edizione del Calabria Pizza Fest.

L’evento, organizzato da Progetto Touring, porterà in città un grande villaggio in cui la pizza incontrerà le eccellenze gastronomiche calabresi.

Il villaggio sul Lungomare Falcomatà

Il Calabria Pizza Fest sorgerà nell’area antistante la Torre Nervi e animerà il waterfront reggino ogni sera, dalle 18:00 all’01:00.

Il programma prevede appuntamenti dedicati a gastronomia, spettacolo, musica, intrattenimento e cultura. Le giornate saranno raccontate anche attraverso dirette radiofoniche e televisive su Radio Touring 104 e Video Touring 87.

I maestri pizzaioli e i sapori della Calabria

Protagonisti dell’evento saranno importanti maestri pizzaioli italiani, chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando alcuni degli ingredienti simbolo della tradizione agroalimentare calabrese.

Tra questi:

‘Nduja di Spilinga

Bergamotto di Reggio Calabria

Caciocavallo Silano

Cipolla Rossa di Tropea

salumi, formaggi e conserve tipiche del territorio

Un percorso pensato per valorizzare la pizza come prodotto popolare e contemporaneo, ma anche come strumento di promozione delle eccellenze locali.

Non solo degustazioni

Il Calabria Pizza Fest non sarà soltanto un evento dedicato al cibo. Il villaggio coinvolgerà attivamente il pubblico con numerose attività, che verranno svelate nei prossimi giorni.

L’obiettivo è creare un appuntamento capace di unire gusto, intrattenimento e racconto del territorio, trasformando il Lungomare Falcomatà in uno spazio aperto alla partecipazione di cittadini, famiglie e visitatori.

Dove seguire tutte le novità

Per scoprire in anteprima il programma completo e tutti gli aggiornamenti sul Calabria Pizza Fest, è possibile seguire le pagine ufficiali Facebook e Instagram dell’evento e visitare il sito: calabriapizzafest.it