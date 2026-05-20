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Reggio, approvata in Giunta una Ztl temporanea: attiva fino a settembre

L’assessore alle Città produttiva Alex Tripodi: «Un provvedimento che nasce dall’ascolto del territorio e mette insieme sicurezza, decoro, tutela dei residenti e sostegno concreto alle attività del centro storico»

20 Maggio 2026 - 11:09 | Comunicato Stampa

permessi ztl

L’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del centro storico, attraverso l’istituzione di Zone a Traffico Limitato temporanee in alcune vie particolarmente interessate dalla presenza serale e notturna di cittadini, visitatori, pubblici esercizi e attività commerciali.

Su proposta dell’assessore alla Città produttiva, Alex Tripodi, la misura prevede la limitazione della circolazione e della sosta veicolare dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 20 settembre 2026, in specifici tratti: Via Vittorio Emanuele, Via Zaleuco, Via Orange e Via II Settembre, con l’obiettivo di favorire sicurezza, decoro urbano, tutela della quiete pubblica e migliore fruizione degli spazi cittadini. 

«Questa non è soltanto una misura di regolamentazione del traffico – ha detto Tripodi – ma una scelta politica chiara: vogliamo un centro storico più ordinato più sicuro e più capace di sostenere le proprie attività economiche.

Una città produttiva si costruisce con una visione chiara e con scelte capaci di incidere sulla qualità della vita urbana, governando i processi, organizzando gli spazi e creando condizioni migliori per chi vive, lavora e investe nel cuore urbano».

«L’obiettivo è conciliare esigenze diverse – hanno evidenziato il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia e l’assessore Tripodi – il diritto dei residenti alla quiete, la necessità degli operatori commerciali di lavorare in un contesto più attrattivo, la sicurezza dei pedoni, il decoro delle aree maggiormente frequentate e la valorizzazione dell’identità del centro storico».

«La presenza di attività commerciali, pubblici esercizi, iniziative di animazione urbana e flussi turistici richiede una visione nuova della mobilità che prevede più qualità urbana. È su questo terreno che si misura la capacità di una città di essere moderna», ha aggiunto Battaglia.

«Abbiamo il dovere di assumere decisioni che tengano insieme sviluppo economico e qualità della vita. Questa misura va nella direzione di una città che vuole valorizzare il commercio, sostenere la socialità ordinata e rendere più attrattivi i suoi spazi pubblici.

La ZTL temporanea è parte di un’idea complessiva di città produttiva: una città che mette al centro il commercio, il turismo, la vivibilità, il decoro e la collaborazione con le categorie economiche. Non esiste sviluppo senza regole, così come non esiste vivibilità senza organizzazione. Vogliamo accompagnare il centro storico verso una stagione nuova, fatta di responsabilità, partecipazione e crescita» ha poi concluso Tripodi.

alex tripodi

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