Elezioni, Donzelli: ‘Reggio ha bisogno di riscatto. Con Cannizzaro cambiamento vero’

Attacco al csx dal responsabile organizzazione di Fdi: 'Reggio sempre più degradata. Mimmo Battaglia brav'uomo ma è la fotocopia del fallimento della città, si è candidato sapendo di perdere'

Fratelli d’Italia torna in piazza a Reggio Calabria e rilancia la corsa di Francesco Cannizzaro verso Palazzo San Giorgio. A Piazza Camagna, durante l’iniziativa promossa dal partito a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, è intervenuto Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia.

Un intervento netto, dai toni politici forti, nel quale Donzelli ha insistito su un concetto centrale: Reggio Calabria, secondo FdI, ha bisogno di una svolta dopo anni definiti di “degrado” e mancata capacità amministrativa.

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“Reggio ha bisogno di riscatto”

“Crediamo che questa città abbia bisogno di un riscatto”, ha dichiarato Donzelli. “Purtroppo lo dicono tutti, poi però gli unici che possiamo portare un riscatto davvero siamo noi con la candidatura del centrodestra, con un cambiamento vero”.

Il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia ha poi rivolto un passaggio al candidato del centrosinistra, distinguendo il giudizio personale da quello politico.

“La proposta del centrosinistra mi sembra anche un brav’uomo, non ho niente da dire sulla persona, però è la fotocopia del fallimento di Reggio Calabria”, ha affermato Donzelli, aggiungendo di provare “solidarietà” nei suoi confronti perché, a suo dire, avrebbe accettato la candidatura “sapendo che perderà le elezioni solo per dare una mano a chi gliel’ha chiesta”.

“Serve una politica che si prenda responsabilità”

Per Donzelli, il punto è la necessità di una classe dirigente capace di assumersi responsabilità e produrre cambiamenti concreti.

“Questa città ha bisogno di una politica seria, che si prende delle responsabilità, che fa i cambiamenti che servono davvero”, ha detto.

Poi il riferimento alla condizione della città:

“È una città meravigliosa che in questi anni tutti abbiamo visto degradarsi sempre di più. Chi ci abita lo soffre sulla propria pelle, chi ci viene ogni tanto, tutte le volte che la vede, vede dei cambiamenti”.

Un’immagine che Donzelli ha paragonato alla crescita dei bambini: quando non li si vede spesso, il cambiamento appare più evidente.

“Il governo è attento a Reggio a prescindere”

Nel suo intervento, Donzelli ha anche parlato del rapporto tra città, Regione e governo nazionale. Il dirigente di FdI ha precisato che l’attenzione dell’esecutivo verso Reggio Calabria non dipende dall’esito delle elezioni comunali.

“Non è che se vince Cannizzaro il governo sarà attento a Reggio Calabria più che se vince un altro”, ha spiegato. “Il governo è attento alle città e a Reggio Calabria a prescindere da chi vincerà le elezioni”.

Secondo Donzelli, però, il problema sarebbe stato finora di natura politica. A suo giudizio, “la sinistra ha rifiutato il dialogo con il governo” impedendo alla città di cogliere alcune opportunità.

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“Reggio poteva essere il ponte dell’Europa”

Donzelli ha poi allargato il ragionamento al ruolo strategico della città nello scenario mediterraneo.

“Reggio Calabria poteva essere il ponte dell’Europa intera”, ha detto. “L’Europa sta guardando sempre di più verso il Mediterraneo e il ruolo strategico e geografico di Reggio Calabria può essere centrale per il futuro degli scambi mondiali”.

Secondo il responsabile nazionale organizzazione di FdI, il centrosinistra avrebbe invece “chiuso” la città “in se stessa”, rifiutando il confronto “spesso anche con la Regione e addirittura con il governo nazionale”.

“Con il centrodestra Reggio si potrà aprire”

La prospettiva indicata da Donzelli è quella di un collegamento politico e istituzionale più stretto tra Comune, Regione, governo nazionale ed Europa.

“Se vincerà il centrodestra, ci sarà un collegamento importante non soltanto con la Regione, non soltanto con il governo nazionale, ma anche con l’Europa e con il resto del mondo”, ha affermato.

Per Donzelli, Reggio Calabria potrà così “aprirsi” alle opportunità legate alla propria posizione geografica e al nuovo contesto internazionale.

“Centrodestra unito e compatto”

Il dirigente di Fratelli d’Italia ha poi rivendicato l’unità della coalizione attorno alla candidatura di Cannizzaro.

“Tutti i partiti di centrodestra siamo uniti in questa candidatura”, ha dichiarato. “È una candidatura importante, una campagna elettorale in cui tutto il centrodestra è unito, è compatto”.

Donzelli ha parlato anche di un sostegno che, a suo dire, va oltre il perimetro tradizionale della coalizione.

“Tanti cittadini che magari non votano centrodestra alle elezioni politiche o alle elezioni regionali, in questo caso a Reggio Calabria vogliono il cambiamento perché sono stanchi di una città che è stata usata dalla politica”.

La replica a Boccia

In chiusura, Donzelli ha risposto anche alle parole di Francesco Boccia, che aveva criticato la candidatura di Cannizzaro.

“Boccia ha detto che Cannizzaro lo fa rabbrividire? È un complimento detto da Boccia e dal Partito Democratico”, ha commentato il dirigente di Fratelli d’Italia.