Reggina: al momento non raccolto l’appello di Torrisi e della tifoseria

“Le vicende extra campo cerchiamo di isolarle, le incertezze sul futuro sono tante, si parla di eventuali cessioni e la società non ha mai smentito. Probabilmente ci sono alcune situazioni, anche se io non ne ho mai parlato con la proprietà. Sicuramente la programmazione per la prossima stagione va fatta subito e paradossalmente saremmo già in ritardo. Oggi si può fare mercato con le prime scelte e non con quelli che lasciano gli altri. In questo momento non si parla di programmazione e spero si possa fare chiarezza“.

Leggi anche

Sono passati esattamente quattro giorni da queste dichiarazioni. In mezzo c’è stata la finale play off che la Reggina ha disputato contro la Nissa, vinta dai siciliani per il miglior piazzamento nella classifica del campionato regolare. Da quel momento non solo non è stato raccolto l’invito del tecnico, ma il silenzio della proprietà è diventato ancora più insistente. Nessuna notizia, nessuna novità, nessuna indiscrezione. Se già la settimana scorsa l’allenatore amaranto parlava di ritardo, figurarsi adesso e con l’alta probabilità che possa trascorrere anche questa senza che nulla si muova. La preoccupazione e la rabbia dei tifosi, crescono al pari del silenzio societario.