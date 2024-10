Reggio, al Cilea la prima di ‘Semidei’. Princi: ‘Bronzi e Magna Grecia raccontati con il linguaggio cinematografico’

“Si terrà il 19 dicembre, alle ore 18,30, presso il teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria , la prima visione del docufilm Semidei, girato interamente in Calabria e specificatamente tra Reggio Calabria, Riace, Roccella, Gioia Tauro e Monasterace. L’ingresso, per come stabilito d’intesa con il Comune di Reggio Calabria, sarà gratuito”.

Lo annuncia Giusi Princi, vice presidente della Giunta della Regione Calabria.

“Il docufilm, realizzato da Carlo Degli Esposti e da Nicola Serra per Palomar Media San in occasione delle celebrazioni dedicate al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, per la regia di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta, è stato cofinanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento istruzione, formazione, pari opportunità – e dalla Fondazione Calabria Film Commission. La pellicola – ricorda la vicepresidente – è stata presentata in anteprima alla 20esima edizione delle ‘Giornate degli autori’ nella sezione ‘Notti veneziane’ alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia. È stato presentato inoltre a Nairobi in Kenya, nei prossimi mesi anche in Giappone a Tokyo, in Portogallo a Lisbona e in altri importanti Festival internazionali”.