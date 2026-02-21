Reggio, la MetroCity dona alla Cooperativa sociale “Rose blu” una carrozzina da spiaggia

La Città Metropolitana ha ricevuto in donazione, dalla Lega navale italiana Sud, una carrozzina da spiaggia per persone con disabilità destinandola, a sua volta, alla cooperativa sociale “Rose Blu Villa San Giovanni“.

La consegna, avvenuta nel corso della cerimonia di premiazione del “Fishing day – 4° trofeo surfcasting individuale Memorial Bartolo Venosi”, ha visto la partecipazione del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, del presidente della Lega Navale, Massimo Mucciola, del presidente della Coop “Rose blu”, Domenico Barresi, e del presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti.

Nel corso del suo intervento, Versace ha sottolineato «l’importanza di un gesto che rappresenta un atto concreto di attenzione verso l’accessibilità e il diritto alla fruizione del mare per tutti».

Nel sottolineare la proficua collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del terzo settore, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha ringraziato i soci della Lega navale per «aver avuto la sensibilità, ancora una volta, di pensare a chi vive forti disagi e di aver voluto coniugare una giornata di sport con un esempio dal grande valore sociale».

«Ognuno di noi – ha ribadito Versace – quotidianamente prova a fare tanto per il territorio, ma iniziative come questa sono fondamentali per farci capire che non esistono strade o ponti da costruire se non riusciamo a comprendere l’importanza del donare e del donarsi».

«Ogni sentimento di gratitudine – ha aggiunto – è giusto rivolgerlo ai ragazzi e alle ragazze della Lega navale per quanto fatto e per quello che stanno facendo. Ringrazio il presidente, Massimo Mucciola, per l’impegno e per aver dimostrato, coi fatti, che dove le istituzioni non arrivano, fortunatamente arrivano associazioni e realtà sociali come quella rappresentata dal presidente Barresi».

Carmelo Versace ha, quindi, salutato il presidente regionale del Coni, Tino Scopelliti, con «il quale si è instaurata, fin da subito, una proficua collaborazione con l’unico intento di far crescere il territorio».

«L’iniziativa odierna – ha concluso il sindaco facente funzioni – conferma il valore della sinergia tra istituzioni e associazionismo nel promuovere inclusione, accessibilità e partecipazione così da rendere Reggio Calabria e la sua area metropolitana sempre più attente ai bisogni delle persone».