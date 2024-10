Reggio “Una città a misura di diritti”: Metrocity e Comune a confronto con Arcigay e Agedo

All’incontro tenutosi al circolo Samarcanda hanno preso parte il consigliere metropolitano delegato alle Pari opportunità, Filippo Quartuccio, gli assessori comunali al Welfare ed alle Politiche di genere, Demetrio Delfino ed Angela Martino, e la Consigliera di Parità della Metrocity Paola Carbone

Il consigliere metropolitano delegato alle Pari opportunità, Filippo Quartuccio, e gli assessori comunali al Welfare ed alle Politiche di genere, Demetrio Delfino ed Angela Martino, hanno preso parte alla tavola rotonda “Una città a misura di diritti” promossa da Arcigay “Due mari” e Agedo. L’iniziativa, organizzata all’interno del Circolo Samarcanda, ha visto la partecipazione, fra gli altri, dei responsabili di Arcigay e Arcigay giovani, Michela Calabrò e Dorian, di Agedo, Mirella Giuffrè, del presidente provinciale Arci, Giuseppe Fanti, e della Consigliera di parità, Paola Carbone.

Si è fatto un bilancio sull’ultima “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e transfobia”, celebrata lo scorso 17 maggio, sulla condizione dei diritti riconosciuti in città, sui grandi passi in avanti fatti con l’approvazione del registro delle unioni civili da parte della giunta Falcomatà; si sono tracciati programmi e delineate idee in vista del prossimo Pride, in agenda a luglio.

Per l’assessora Martino si è trattato di «un’occasione importante per stare in mezzo alla propria comunità e comprenderne a fondo tutte le sfaccettature recependo, appieno, le esigenze di ragazzi e ragazze che hanno delle istanze specifiche da avanzare sul territorio comunale». «Chiedono – ha aggiunto – ascolto, attenzione, collaborazione. Noi siamo qui, accanto a loro. Sempre».

L’assessora ha colto l’occasione per «fare i complimenti e congratularsi con il gruppo dell’Arcigay reggina che ha vinto un bando nazionale». «Il ruolo del Comune – ha proseguito Martino – non può che essere quello di accompagnamento rispetto agli obiettivi che già, in maniera egregia, i ragazzi e le ragazze dei “Due mari” stanno perseguendo».

Si è detto entusiasta per l’iniziativa il consigliere metropolitano delegato alle Pari Opportunità Filippo Quartuccio che ha ribadito «l’assoluta condivisione della Città Metropolitana ai lavori portati avanti da Arcigay e Agedo». «Riteniamo – ha spiegato – che sia ancora importante e fondamentale l’impegno delle amministrazioni pubbliche sui temi dei diritti. Serve una sinergia stretta fra le realtà associative del territorio per la concretizzazione di eventi che diano spazio e segno tangibile al principio della libertà di ciascuno». «Ognuno di noi – ha sottolineato Quartuccio – deve sentirsi libero di poter seguire un orientamento sessuale, politico o religioso potendo contare su istituzioni che ne favoriscano il compimento eliminando ogni possibile barriera».

L’assessore alle Politiche sociali, Demetrio Delfino, al termine di «un confronto positivo e costruttivo», ha lanciato l’idea di «ospitare uno sportello informativo sull’anti-discriminazione all’interno dell’hub per la famiglia di via Sbarre inferiori». «Uno sportello a cadenza periodica – ha spiegato – che possa dare anche un orientamento ai tanti ragazzi ed alle tante ragazze che, in questo momento, non hanno punti di riferimento specifici sul vasto territorio cittadino».

«Lo spirito è quello giusto – ha concluso il delegato al Welfare – di collaborazione e determinazione. I ragazzi e le ragazze di Arcigay stanno dimostrando grande coraggio e preparazione nel percorso di rivendicazione dei diritti e di civiltà. La città, in questi senso, sta crescendo. Siamo soddisfatti e ci prepariamo al Pride di Reggio Calabria della prossima estate».