Reggio, proseguono le iniziative dei cittadini per ripulire la città

Si susseguono numerose le iniziative volontari dei cittadini per ripulire la Reggio Calabria. L'ultima ha visto un gruppo di reggini impegnarsi domenica 30 maggio in Piazza San Marco, tra Via Reggio Campi e via Possidonea.

Raccolti ben 14 sacchi di rifiuti, un bidone di bottiglie e detriti di vario tipo.

"Siamo in 9, rastrelli, pale, sacchi, guanti, peonie, oleandro, schefflera, agave, 4 ore di lavoro...adesso è pulito

Restituito un altro luogo da vivere...grazie a tutti", il post su Facebook da parte di uno dei cittadini impegnati nella lodevole iniziativa.