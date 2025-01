Reggio, 13 anni di ‘Civitas’, i consiglieri: ‘Modello di collaborazione costruttiva con l’Amministrazione’

«Il progetto Civitas giunge al suo tredicesimo anno di vita e, come Amministrazione comunale , siamo estremamente orgogliosi di partecipare e sostenerlo. Come cittadini, crediamo che il vero merito e la fortuna siano quelli di poter ospitare e contribuire a una iniziativa tanto significativa nella nostra città di Reggio ». Con queste parole, i consiglieri comunali delle Liste civiche hanno salutato con entusiasmo la presentazione del progetto Civitas , che, sin dalla sua nascita, ha avuto come obiettivo primario quello di coinvolgere attivamente tutta la società civile su temi fondamentali come la legalità , l’affermazione dei diritti e il servizio alla collettività.

“ Civitas rappresenta un modello di collaborazione costruttiva con l’Amministrazione cittadina – hanno sottolineato i consiglieri – grazie a questa sinergia, si portano avanti temi cruciali per la vita della comunità, riuscendo a unire gli intenti delle istituzioni locali in un unico, grande progetto: la crescita sociale del nostro territorio. Negli ultimi dieci anni, Civitas ha svolto un percorso educativo e sensibilizzante che ha toccato le scuole e le associazioni, gettando semi che oggi stanno dando i loro frutti, specialmente tra i giovani, e contribuendo a rafforzare la difesa di valori imprescindibili”.

“Il progetto, infatti, restituisce l’idea di una cittadinanza attiva che recupera il senso di comunità e di identità, creando un profondo orgoglio di appartenenza – hanno aggiunto – ci permette di guardare con maggiore consapevolezza le cose positive che la nostra città ha da offrire, ma anche di riconoscere le sfide da affrontare con responsabilità. Recentemente, abbiamo visto come la città sia stata capace di condividere spazi pubblici con un rinnovato senso civico, manifestando un grande impegno nel vivere e rispettare i momenti collettivi. E tutto questo non avviene per caso, ma grazie a chi, come Civitas, ha lavorato con discrezione e determinazione per diffondere l’idea di valori costituzionali, democrazia, legalità e cittadinanza attiva tra le nuove generazioni”.