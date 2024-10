A Reggio la collaborazione tra Camera di Commercio e Hitachi Rail a supporto della filiera meccanica

La Camera di commercio di Reggio Calabria ha avviato un percorso di accompagnamento e di supporto alla realizzazione di partnership strategiche per le imprese del territorio metropolitano operanti nel settore della meccanica.

L’iniziativa rientra tra le attività istituzionali di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese del territorio e della promozione di reti d’impresa ed è realizzata con la collaborazione di Hitachi Rail, player globale nel settore ferroviario, presente sul territorio reggino con un proprio stabilimento.

Le imprese reggine del comparto della meccanica interessate ad un percorso di sviluppo, ad accrescere la propria competitività ed a realizzare partenariati ed aggregazioni con altre imprese del settore potranno partecipare all’iniziativa aderendo all’Avviso pubblicato sul sito istituzionale.

Le attività per le imprese aderenti

Le imprese aderenti, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, saranno coinvolte in una serie di attività che prevedono: incontri collettivi per favorire la conoscenza delle produzioni e dei servizi presenti sul territorio; incontri di matching B2B con il principale player della filiera nonché tra operatori della Città Metropolitana che operano nella filiera, al fine di attivare potenziali collaborazioni; elaborazione di una eventuale proposta formativa individuata sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso dei predetti incontri, nonché divulgazione di dati e informazioni economiche di interesse; assistenza ed affiancamento finalizzati alla creazione di reti e aggregazioni di imprese, anche al fine di promuovere collaborazioni con università ed enti di ricerca.

Ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana: