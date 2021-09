Regionali Calabria, Pazzano e La Strada annunciano il comizio finale di de Magistris a Reggio

Venerdì 1° ottobre alle ore 16:30 si terrà a piazza Duomo il comizio conclusivo della campagna elettorale di Luigi de Magistris.

"È l'ultima grande tappa di un cammino, iniziato ormai molti mesi fa, che ci ha portato a girare ogni angolo della nostra area metropolitana e della nostra regione per incontrare e coinvolgere più persone possibile con l'obiettivo di costruire la Calabria che verrà - si legge in una nota - È stato un cammino emozionante: abbiamo toccato con mano le ferite aperte di un territorio in cerca di riscatto, abbiamo imparato dalle persone che con tenacia lottano quotidianamente contro le mille difficoltà derivanti dalla cattiva, cattivissima gestione della cosa pubblica. Abbiamo trovato ovunque la stessa nostra sete di giustizia, abbiamo visto l'inferno dell'abbandono e il paradiso delle ricchezze e delle potenzialità infinite della nostra terra".