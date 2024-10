Reggio, crisi nella maggioranza ? Brunetti e Versace: “Assolutamente no. Deleghe pronte”

Giornate ventose a Reggio Calabria, non solo all’aria aperta ma anche all’interno di Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro. La mancata assegnazione delle deleghe la telenovela che si protrae da mesi, l’elemento nuovo invece è rappresentato dal duro comunicato emesso dal gruppo Democratici e Progressisti. Novità rappresentata soltanto dall’aver (finalmente) esplicitato un malessere che in realtà si perpetua dal rimpasto della giunta.

Il licenziamento dalla Città Metropolitana di Pasquale Fotia, ‘trait d’union’ da più di un decennio tra Giuseppe Falcomatà e Nino De Gaetano, la mossa che ha fatto saltare il banco dalle apparenze.

“Il Movimento DP non vuole credere che si possa usare lo strumento del licenziamento come atto punitivo, di prevaricazione o di condizionamento, volto a soffocare la libertà degli individui, sia essa intesa anche come libertà di esprimere un pensiero politico diverso da quello desiderato dal datore di lavoro. Alla luce di queste considerazioni politiche, il movimento Democratici e Progressisti Metropolitani ribadisce con forza la severa condanna del licenziamento di Pasquale Fotia da parte del Sindaco f.f. Versace e chiede a lui l’immediata revoca del decreto con cui ha firmato il licenziamento”, il riassunto della nota vale come una bordata nei confronti di Versace, anche se i destinatari sono molti di più.

Ai microfoni di CityNow, Brunetti e Versace vestono ancora una volta i panni dei pompieri.

“Le deleghe sono pronte da qualche giorno, a breve saranno ufficializzate. Un consigliere però non deve aspettare la delega per svolgere il suo lavoro. Questo tempo è servito anche per capire quali peculiarità potessero avere i nuovi consiglieri subentrati dopo il rimpasto. Il comunicato di Democratici e Progressisti? Riguarda la Città Metropolitana, mi auguro non abbia ripercussioni, credo si possa chiarire tranquillamente tra il sindaco Versace e il gruppo che oggi ha rilasciato il comunicato”, le parole di Brunetti.

Il sindaco f.f. preannuncia quindi un imminente ufficializzazione delle deleghe, fatto in realtà già visto diverse volte nelle ultime settimane ma mai tramutato in realtà. Stavolta potrebbe essere la volta buona.

Simile il tenore delle dichiarazioni rilasciate da Versace.

“Il clima a Palazzo Alvaro è assolutamente positivo, ieri c’è stata un’importante riunione alla presenza di tantissimi sindaci dell’area metropolitana. Deleghe in Città Metropolitana? Ho incontrato di recente il segretario del Pd Morabito, abbiamo trovato l’accordo e non c’è alcun problema. A Palazzo San Giorgio anche è tutto ok, penso che Brunetti presto conferirà le deleghe. Licenziamento del dott. Fotia ? Si è sempre impegnato per il nostro territorio, credo rientri nelle facoltà di un Sindaco fare alcuni cambiamenti e non escludo ce ne possano essere altri. Non capisco il collegamento con il gruppo Democratici e Progressisti, sino a ieri ho incontrato il consigliere Mantegna con la massima serenità. Non c’è nessuna crisi da commentare”, conclude Versace.

Intanto nel pomeriggio si sta tenendo una riunione di maggioranza a Palazzo San Giorgio: Hermes tra i temi all’ordine del giorno, ma non è assolutamente escluso ma è anzi probabile che verrà affrontato anche il licenziamento Fotia e le frizioni tra il gruppo di Nino De Gaetano e parte della maggioranza.