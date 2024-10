Reggio, concerto di Natale a piazza Italia

Secondo appuntamento con la rassegna dei Concerti di Natale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

QUANDO

Sarà il gruppo Il Liri-canto ad allietare l’atmosfera in Piazza Italia, domani, martedì 17 dicembre, dalle ore 18, con brani natalizi della tradizione italiana e straniera, classica, sacra e leggera.

SCALETTA

Il programma prevede l’esecuzione di:

▪ O holy night

▪ Adeste fideles

▪ Angels we have heard on high

▪ Deck the halls weish melody

▪ Bianco natale

▪ Santa Nit

▪ In dulci jubilo

▪ S’accese un astro in cielo

▪ Hark the herald angels sing

▪ What child is this

▪ Ave Maria di Lorenc