Concerto di Capodanno, Falcomatà: ‘I reggini hanno risposto con il cuore’

Il Concerto di Capodanno 2020 ha fatto registrare una grande risposta dalla città di Reggio Calabria. L’evento, organizzato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana è andato in scena nella mattinata del 1 gennaio al Teatro Comunale “Francesco Cilea”.

“I cittadini hanno risposto con il cuore e con entusiasmo, partecipando attivamente ad un momento significativo per dare il benvenuto al nuovo anno – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà. Sia come Amministrazione comunale che come Città Metropolitana, abbiamo deciso di sostenere sin da subito l’evento sposandone le finalità e perseguendo quella sinergia istituzionale che è la chiave per realizzare importanti progetti che hanno una concreta ricaduta positiva in città. La duplice finalità dell’evento ha avuto un risultato concreto e positivo. Da un lato, lo splendido e inedito concerto di Capodanno, evento che, come già accade in grandi Città d’Italia e d’Europa si è tenuto al mattino, un appuntamento inusuale per i nostri cittadini recepito positivamente grazie alla bravura degli artisti dell’Orchestra e del Coro Lirico del Teatro “Francesco Cilea”. La nostra volontà è quella di istituzionalizzare il concerto del primo dell’anno che, accanto a tante altre iniziative cittadine hanno allietato il periodo delle festività”.

Il primo cittadino prosegue:

“Il secondo punto, altrettanto importante, è stata l’efficace raccolta fondi che ha permesso di devolvere l’intero incasso all’Hospice “Via delle Stelle” per contribuire fattivamente nel tenere alta l’attenzione sulla struttura reggina. L’auspicio è che l’incasso del concerto al teatro “Cilea” possa riuscire a regalare sollievo ed un sorriso per i giorni a venire a chi vive in condizioni di disagio e sofferenza. È decisivo, a mio avviso, continuare a far sentire il grande cuore di Reggio non soltanto in queste occasioni”.

Leggi anche

A parlare è anche il consigliere comunale delegato ai grandi eventi, Giovanni Latella: