Reggio, grande successo per il concerto inaugurale “Coro e orchestra comunale”

La Città Metropolitana ha preso parte al concerto inaugurale del coro di voci bianche e dell’orchestra scolastica comunale del teatro “Francesco Cilea” presso la chiesa di San Giorgio al Corso.

Mercoledì pomeriggio, i bambini e le bambine diretti dal maestro Roberto Caridi, si sono esibiti davanti alla cittadinanza con, in prima fila, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Riccardo Mauro ed i consiglieri delegati Demetrio Marino e Filippo Bova, sostenitori autentici di un’iniziativa inedita nel panorama musicale cittadino ed estremamente coinvolgete per gli istituti scolastici, per le famiglie degli alunni e per i tanti reggini che hanno gremito le navate ed il cortile del luogo di culto ribattezzato “Chiesa degli artisti”.

Leggi anche

Una nuova realtà artistico-culturale, dunque, nata da una proposta dell’istituto comprensivo “Catonoso-De Gasperi” ed alla quale hanno aderito, in rete, sette scuole ad indirizzo musicale del territorio oltre al Comune ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria che, da subito, ne hanno sposato idee e principi.

Nell’occasione, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto ringraziare le dirigenti scolastiche, gli insegnanti e le famiglie per un momento che «rappresenta una fase di crescita per centinaia di ragazzi e ragazze che, attraverso la musica, possono comprendere ancora di più i valori della cultura, della bellezza, del rispetto degli altri e della legalità».