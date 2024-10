Reggio Calabria, Confcommercio sigla l’accordo per le assunzioni stagionali

Firmato il 3 giugno 2019 tra Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTucs UIL provinciali un importante Accordo territoriale che consentirà alle aziende del terziario di gestire in maniera flessibile i picchi di lavoro legati a ragioni di stagionalità.

Con la firma di questa intesa che dà attuazione all’art 66 bis CCNL Terziario e rinnova un precedente accordo del 2017, le parti firmatarie hanno condiviso la necessità che le aziende del commercio operanti in determinati comuni “a vocazione turistica” della provincia di Reggio Calabria specificamente individuati, possano effettuare assunzioni a tempo determinato in deroga ai vincoli quantitativi previsti dalla legge.

Questo lo scenario che discende dall’intesa sottoscritta: un negozio di abbigliamento, un market, situato in uno dei comuni individuati nell’accordo potrà, in virtù della stagionalità, assumere personale a tempo determinato senza limiti al fine di fare fronte a “picchi” della domanda operando in conformità alla legge, evitando sanzioni e soprattutto incentivando l’occupazione regolare con conseguente maggiore qualità e continuità nel servizio.

È Giovanni Santoro, presidente Confcommercio, a spiegare il valore ed il peso dell’intesa raggiunta:

“Assieme ai Segretari provinciali Filcams (Caridi e Romano), Fisascat (Raffa) e Uiltucs (De Stefano), che ancora una volta hanno dimostrato grande sensibilità ed attenzione rispetto alle esigenze del comparto evidenziando, al contempo, la necessità di assicurare adeguate forme di tutela ai lavoratori, siamo partiti da una premessa importante: molte imprese, pur non esercitando attività a carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno.

Si è posta l’esigenza, pertanto, soprattutto in un territorio complesso come la nostra provincia, di agevolare queste aziende nell’accesso a strumenti di flessibilità utili a gestire detti picchi evitando che le imprese, in luogo di strumenti regolamentati, facciano ricorso a soluzioni contrarie alle previsioni di legge o, comunque, lesive della dignità e dei diritti dei lavoratori. Assieme al sindacato e recependo, altresì, importanti input derivanti dal costante dialogo con l’Ordine provinciale dei CdL siamo riusciti – continua Santoro – come già fatto per la Detassazione dei premi produttività, per l’Apprendistato, per il Welfare territoriale a costruire un ulteriore strumento diretto a migliorare le performance e la competitività delle Aziende, rimanendo sempre fedeli al principio che ogni intervento deve essere realizzato in maniera assolutamente rispettosa della dignità dei lavoratori e dell’etica del lavoro”.