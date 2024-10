Confcommercio, grande successo per il workshop con il Ceo Sergio Borra – FOTO

Emozioni forti per gli oltre 90 imprenditori che lunedì 3 giugno hanno affollato la Sala Perri di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, rendendo indimenticabile il One Day Seminar sulla Leadership organizzato da Confcommercio ed Ente Bilaterale di Reggio Calabria, in collaborazione con Dale Carnegie Italia con il patrocinio della Città Metroplitana.

Uno straordinario Sergio Borra, il top dei business trainer italiani, ha affascinato e ipnotizzato la platea di imprenditori con una full immersion da cui è partito un percorso di cambiamento e trasformazione reale e duratura per le aziende presenti.

Con estrema naturalezza e disinvoltura, il Ceo di Dale Carnegie Italia ha saputo condurre i partecipanti a un “livello superiore”, perché un imprenditore non deve rimanere prigioniero del suo locale/ufficio e non deve essere un jolly tuttofare per la propria azienda: l’imprenditore deve essere leader, deve avere visione, coraggio, assumersi responsabilità, sentirsi causa e mai effetto degli eventi e, soprattutto, far muovere la sua squadra in maniera ottimale e farle raggiungere risultati d’eccellenza. L’imprenditore deve risolvere i problemi e sapere “guardare” l’azienda da fuori e dall’alto, imparando a delegare.

Questi i messaggi principali che Sergio Borra ha lanciato durante una giornata di lavoro intenso e ad alto impatto emotivo, sicuramente utile a individuare e correggere alcune delle cattive abitudini che la routine quotidiana insinua nell’agire di chi fa impresa. Un incontro talmente riuscito che è già stato fissato il nuovo appuntamento per il prossimo ottobre, sempre con Dale Carnegie, sempre con Sergio Borra: in autunno sarà la volta di un’iniziativa destinata ai dipendenti delle Aziende, secondo appuntamento del ciclo di incontri appositamente studiato da Confcommercio ed Ente Bilaterale per accrescere a 360 gradi le competenze delle Aziende del Commercio.

Graditissima la presenza del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà che ha dato avvio ai lavori e del vice Sindaco Riccardo Mauro. È proprio il Sindaco a:

“Ringraziare gli imprenditori presenti e la Confcommercio per il grande lavoro quotidianamente svolto di coordinamento delle istanze della categoria e per essersi resa in questa come in molteplici altre occasioni interprete di una esigenza del comparto di accrescimento delle competenze, della fiducia, delle motivazioni soprattutto in un momento di crisi del mercato.

Come Amministrazione – ha proseguito il Sindaco – assicuriamo sempre il massimo sostengo ad iniziative di valore e proposte da interlocutori seri ed affidabili, convinti che anche nel contesto istituzionale come in un’Azienda il lavoro di squadra è fondamentale per contribuire al benessere della collettività”.