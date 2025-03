Capitale Cultura 2027, Labate: ‘Reggio c’è. Reggio ci sarà. Sempre di più’

"Per la nostra amata città la giornata odierna lascia comunque tante emozioni. Il racconto di Reggio è solo all'inizio!" le parole del presidente di Confcommercio

Reggio c’è. Reggio ci sarà. Sempre di più.

Auguri ai tanti amici di Pordenone anche del mondo Confcommercio per il traguardo raggiunto.

Per la nostra amata Reggio la giornata odierna lascia comunque tante emozioni. C’è l’orgoglio per un percorso intenso, in cui Confcommercio ha creduto e investito, riconoscendo il valore di un progetto sostenibile e ricco di significato.

C’è la consapevolezza di aver raccontato e mostrato all’Italia uno scrigno di bellezza, storia e cultura che continua ad affascinare e sorprendere.

E sì, c’è anche un velo di tristezza , perché il sogno era lì, a un passo. C’è, soprattutto, la certezza che nulla di questo lavoro andrà perso.

Il racconto di Reggio è solo all’inizio!