Incendio al caseificio Delizie della natura, Confindustria RC: ‘Difendere la legalità e il diritto di fare impresa in libertà’

Ferma condanna per il grave atto intimidatorio perpetrato ai danni del caseificio “Delizie della Natura” di Reggio Calabria viene espressa da Confindustria di Reggio Calabria, da Piccola Industria di Confindustria e dai Giovani Imprenditori di Confindustria della città.

“Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce un’impresa simbolo dell’impegno, della qualità e della laboriosità del nostro territorio, ed al tempo stesso rappresenta un attacco all’intera comunità produttiva.

Siamo convinti – sottolineano i rispettivi presidenti Domenico Vecchio, Ferdinando Polito e Nicola Cuzzocrea in una nota congiunta – che, al cospetto di simili episodi, la risposta più importante sia rappresentata dalla compattezza tra il mondo delle imprese, delle istituzioni e della società civile nel difendere con forza la legalità e il diritto di ogni imprenditore a operare in sicurezza e libertà.

Nell’esprimere, pertanto, la piena solidarietà alla famiglia Praticò ed ai suoi collaboratori, ribadiamo il nostro sostegno a tutti coloro che, con coraggio e senso di responsabilità, continuano ogni giorno a credere nella legalità, nel lavoro e nell’impresa sana.

Valori che da sempre ci accompagnano e che giornalmente alimentano la grande scommessa che con amore e consapevolezza abbiamo abbracciato e condiviso – concludono i presidenti Vecchio, Polito e Cuzzocrea –: ovvero, contribuire al rilancio del nostro territorio con l’amore del fare impresa, la dignità del lavoro e con il rispetto della legalità, baluardo imprescindibile di ogni scelta ed azione”.