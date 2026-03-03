Guerra in Iran, Conia: ‘Si torni alla pace e al rispetto del diritto internazionale’

Il Consigliere metropolitano delegato alle Politiche dell’immigrazione, dell’accoglienza e della pace, Michele Conia, esprime

«profonda e sincera preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente con l’ulteriore aggravarsi della guerra che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran».

«Assistiamo a uno scenario internazionale sempre più drammatico e pericoloso – dichiara, in una nota stampa, Conia – che si aggiunge a quanto già stava accadendo nei confronti del popolo palestinese e si somma agli altri conflitti ancora aperti nel mondo. Una spirale di violenza che rischia di allargarsi ulteriormente, con conseguenze imprevedibili e devastanti».

L’esponente della maggioranza a Palazzo Alvaro sottolinea come, ancora una volta, a pagare il prezzo più alto siano i civili:

«Sono le donne, gli anziani, ma soprattutto le bambine e i bambini a subire le conseguenze più atroci di queste scelte politiche e militari. È inaccettabile che il diritto internazionale venga sistematicamente violato e che la comunità internazionale non riesca a imporre il rispetto delle regole e dei principi umanitari».

“Si riapre il confronto diplomatico”: l’appello alla diplomazia

«Auspichiamo con forza – ribadisce il consigliere Conia – che si tacciano subito le armi, che si riapra uno spazio di confronto politico e diplomatico e che si rimetta al centro la pace come unico orizzonte possibile. Non esiste soluzione militare che possa garantire sicurezza e stabilità durature».