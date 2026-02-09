Reggio, consegna dei lavori di ampliamento della sede stradale in vico Chiantella

"Si tratta di un’opera molto attesa dalla comunità locale – ha dichiarato l’assessore Brunetti – perché renderà maggiormente transitabile una via densamente popolata"

Domani (10 febbraio) avverrà la consegna alla ditta appaltatrice dei lavori (per un importo di oltre 200mila euro) di ampliamento della sede stradale di vico Chiantella nel tratto compreso tra l’incrocio con la via vecchia San Cristoforo e la progressiva 0+125,70.

Alla consegna dei lavori saranno presenti il consigliere comunale Filippo Quartuccio, che da tempo si è interessato alla realizzazione dell’opera, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Brunetti e il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia.

«Prosegue il percorso di riqualificazione urbana – ha dichiarato il sindaco Battaglia – che ormai da anni coinvolge tutte le aree periferiche della città. I lavori di vico Chiantella si inseriscono in un quadro più ampio di recupero e valorizzazione di una zona che ormai è diventata nevralgica per l’intera città e che merita un’opera di ammodernamento e messa in sicurezza adeguata a tale realtà».

«Si tratta di un’opera molto attesa dalla comunità locale – ha aggiunto l’assessore Brunetti – perché renderà maggiormente transitabile una via densamente popolata che negli ultimi anni ha visto nascere diversi insediamenti abitativi, oltre a permettere l’accesso ai mezzi di soccorso che finora risulta difficoltoso.

L’area circostante è inoltre ormai da tempo al centro di un processo di urbanizzazione sia per la presenza del Ce.dir. sia per il costruendo Palazzo di Giustizia. Era dunque necessario concretizzare un intervento che aiutasse a decongestionare il traffico nella zona e a rendere più fluida e sicura la viabilità locale».