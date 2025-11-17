Reggio, niente diretta per il consiglio più importante di fine mandato

Il consiglio comunale più delicato della fine legislatura si apre con una sorpresa: niente streaming. Una scelta annunciata soltanto pochi minuti prima dell’avvio dei lavori con una breve comunicazione che giustifica l’annullamento dello streaming con motivazioni di carattere ‘tecnico’ .

Nell’Aula Battaglia arrivano dieci punti all’ordine del giorno. Tra questi, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e, soprattutto, la contestazione della causa di incompatibilità sopravvenuta per il sindaco Giuseppe Falcomatà dopo la proclamazione a consigliere regionale. Un passaggio formale ma dal peso politico enorme, che rischia di segnare l’ultimo tratto di una legislatura già tesa.

Sul fondo si muovono malumori profondi. Una parte del PD non ha gradito le ultime scelte del sindaco: il rimpasto di Giunta, l’azzeramento dei vertici di Hermes e Castore, l’ennesimo strappo consumato senza un confronto reale con la maggioranza. E da giorni circola l’ipotesi di un documento di sfiducia proprio da parte del partito che sostiene Falcomatà. Una situazione già di per sé molto delicata che rischia di esplodere in Aula già oggi.

La decisione di non trasmettere il consiglio in streaming pesa, come un macigno. La seduta si preannuncia infuocata, con toni duri e uno scontro ormai inevitabile tra il sindaco e il suo stesso partito. Ma i cittadini, che avrebbero avuto tutto il diritto di assistere a un passaggio cruciale della vita amministrativa, resteranno fuori.

Di seguito la nota diffusa dal Comune:

«Per motivi di carattere tecnico non sarà possibile seguire in diretta streaming l’odierna seduta del Consiglio comunale. Ci scusiamo per il disagio».

Nessun dettaglio, nessuna spiegazione ulteriore. Proprio nel giorno in cui la città avrebbe avuto bisogno della massima trasparenza, la porta si chiude.

A pochi minuti dall’inizio del Consiglio arriva la comunicazione dell’amministrazione reggina: