Falcomatà in Consiglio Regionale a bocca asciutta. Sarà scontro con il Pd sul rimpasto?

Martedi 11 novembre 2025, è il giorno che vede aprirsi un nuovo capitolo nel percorso politico di Giuseppe Falcomatà. Dopo il lungo trascorso da sindaco (il più longevo nella storia di Reggio Calabria), “l’Highlander Falcomatà” entra in Consiglio regionale, da consigliere di opposizione.

Una ‘deviazione’ nel tragitto immaginato da Falcomatà, che sperava ed ambiva alla candidatura da presidente in opposizione a Roberto Occhiuto, poi andata invece al Movimento 5 Stelle con Pasquale Tridico.

Un’altra ambizione di Falcomatà, rischia seriamente di rimanere tale. Il primo cittadino (che martedi 18 novembre verrà ufficialmente dichiarato incompatibile dal Consiglio Comunale, iniziando un iter che dovrà portarlo entro un mese a decadere e salutare Palazzo San Giorgio) spera(va) di ottenere una postazione all’interno dell’opposizione: capogruppo del Pd e vice presidente del Consiglio Regionale i due incarichi ambiti, anche perchè consentono di ottenere una struttura.

Salvo sorprese però, Falcomatà rimarrà a bocca asciutta. La riunione tenutasi ieri a Lamezia Terme, secondo quanto raccolto, ha blindato quelle che erano le indicazioni delle ultime settimane. Saranno il consigliere dem rieletto Ernesto Alecci e il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ad ottenere le due postazioni ambite da Falcomatà.

Forte del lungo mandato da sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di un peso politico (e mediatico) non indifferente, le indiscrezioni delle scorse settimane sembravano poter indirizzare Falcomatà verso una delle due postazioni ambite.

Le decisioni del Pd però e la line di metodo seguita (ovvero i risultati ottenuti alle urne in ordine di preferenze ricevute, con Falcomatà arrivato terzo dietro appunto Alecci e Ranuccio) spingono però verso un’altra direzione. I colpi di scena sono sempre ammessi anche se paiono complicati a poche ore dall’inizio della prima seduta della nuova assemblea legislativa.

Dovesse concretizzarsi questo (per Falcomatà) deludente scenario, quali potrebbero essere le reazioni del primo cittadino? Facile a dirsi. Falcomatà potrebbe decidere di salutare Palazzo San Giorgio in modo pirotecnico, un’uscita di scena teatrale che ricalcherebbe in qualche modo il suo lungo mandato, ricco di sorprese.

Il rimpasto di Giunta, in tal senso, potrebbe essere più robusto e toccare le postazioni con il timbro dem, a partire dall’assessorato in capo ad Anna Briante. Il Pd, nelle ultime riunioni, ha fatto chiaramente capire a Falcomatà di essere contrario a rimpasti di Giunta, soprattutto di non condividere alcune modifiche all’assetto delle postazioni dem dell’esecutivo.

Sino a quando Falcomatà sarà sindaco però, le decisioni e il potere saranno nelle sue mani, e non sarebbe la prima volta che il primo cittadino opera in piena autonomia, consapevole dei rischi, dei fastidi provocati e delle possibili ripercussioni politiche.

In entrata nella Giunta post Falcomatà, come già riportato nelle scorse settimane, c’è Alex Tripodi, che si appresta a salutare il cda di Hermes, prossimo ad essere azzerato al pari del cda di Castore, tra la rabbia dei sindacati e del gruppo Rinascita Comune.

Uno o due i profili donna i possibili altri innesti nella Giunta, ancora (colpevolmente) senza un assessorato alle Attività Produttive, con i risultati negativi ed evidenti che si sono palesati negli ultimi mesi nel settore. In questo caso, i nomi sono ancora top-secret, con Falcomatà che comprensibilmente li ha tenuti nel cassetto considerata l’indecisione sul come e quanto incidere sulla Giunta, prima di salutare Palazzo San Giorgio. La scelta giocoforza arriverà a breve, e potrebbe avvenire consumando un nuovo strappo tra Falcomatà e il Pd…