Reggio, tre attività sospese per lavoro nero: il resoconto dei controlli dell’Ispettorato

Nei giorni scorsi, gli ispettori dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato una serie di controlli in città e in provincia, con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero e di verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro nero: tre attività sospese

Durante i controlli, sono emerse diverse irregolarità in cantieri e attività commerciali distribuite sul territorio provinciale.

Cantiere edile nella Piana di Gioia Tauro : individuato 1 lavoratore irregolare su 2 presenti al momento dell’ispezione. La ditta è stata sospesa per lavoro nero e potrà riaprire solo dopo la regolarizzazione del dipendente e l’adeguamento agli adempimenti sulla sicurezza.

È stata inoltre applicata una maxisanzione di 3.900 euro , cui si aggiungono le prescrizioni penali per mancata sorveglianza sanitaria e mancata formazione in materia di sicurezza.

: individuato presenti al momento dell’ispezione. La ditta è stata e potrà riaprire solo dopo la e l’adeguamento agli adempimenti sulla sicurezza. È stata inoltre applicata una , cui si aggiungono le per mancata sorveglianza sanitaria e mancata formazione in materia di sicurezza. Bar nella provincia ionica : anche in questo caso è stato riscontrato 1 lavoratore irregolare su 3 . L’impresa è stata sospesa e dovrà regolarizzare la posizione del dipendente.

Oltre alla sanzione di 3.900 euro , sono stati imposti gli oneri per omessa visita medica e omessa formazione .

: anche in questo caso è stato riscontrato . L’impresa è stata sospesa e dovrà regolarizzare la posizione del dipendente. Oltre alla , sono stati imposti gli oneri per e . Negozio di parrucchiera nella Locride: gli ispettori hanno accertato la presenza di 1 lavoratrice irregolare su 2.

La ditta è stata sospesa per lavoro nero, con maxisanzione di 3.900 euro e prescrizioni penali per mancata valutazione medica e assenza di formazione sui rischi legati alla mansione.

Violazioni in materia di salute e sicurezza

Gli ispettori dello IAM hanno inoltre controllato tre ditte edili operanti in altrettanti cantieri nella Piana di Gioia Tauro e nella fascia jonica, riscontrando diverse violazioni delle norme di sicurezza:

mancata idoneità dei sistemi di accesso ai posti di lavoro;

ai posti di lavoro; mancata formazione dei lavoratori impiegati nei cantieri;

impiegati nei cantieri; Piano Operativo di Sicurezza (POS) carente nelle procedure di protezione contro le cadute dall’alto.

I titolari delle imprese sono stati sanzionati e dovranno adottare tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei lavoratori.