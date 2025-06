Reggio, ecco Mulo Mobility: bici e monopattini tornano in città. Unisciti alla rete dei partner convenzionati

Una nuova flotta di mezzi elettrici – bici e monopattini – è arrivata in città. Un modo alternativo di vivere la mobilità urbana che, a Reggio Calabria, mancava ormai da qualche tempo e che ora è di nuovo disponibile grazie a Mulo Mobility.

Mulo Mobility e la ‘nuova’ mobilità urbana a Reggio

Bici e monopattini, questa volta, non saranno a disposizione solo dei cittadini, ma anche di albergatori, proprietari di strutture ricettive, operatori del settore turistico e imprenditori, più in generale, che potranno implementare il servizio di mobilità.

Mulo Mobility sarà il partner ideale soprattutto per chi dovrà interfacciarsi con i turisti, sempre più numerosi in città, desiderosi di scoprire Reggio in modo semplice, veloce e sostenibile. In che modo? Mettendo a disposizione dei mezzi dedicati che saranno posizionati dall’azienda nei pressi dell’attività designata.

“Il nostro scopo è rendere la città più facile da vivere – ha spiegato Rocco Gaietti, CEO di Mulo Mobility. Vedere le nostre bici tornare a percorrere le strade di Reggio è emozionante. È il segno di un progetto solido, che nasce qui e cresce insieme alla città”.

Unisciti alla rivoluzione della mobilità sostenibile

Più che un semplice servizio di bike sharing, quello proposto da Mulo Mobility è un modo per arricchire l’offerta turistica della città, migliorando l’immagine e la qualità dell’accoglienza.

Far parte di una rete di partner convenzionati consentirà di rendere i mezzi di trasporto elettrici facilmente accessibili ai clienti. Un gesto semplice, che incontrerà sicuramente il favore degli ospiti e che contribuirà a rendere Reggio Calabria ancora più viva, verde e moderna.

I partner del progetto verranno segnalati sull’app, con la posizione e le generalità, così da rendere ancora più semplice per i clienti individuare il punto più vicino dove ritirare o lasciare il mezzo.

Aderire a Mulo Mobility significa rispondere alla crescente domanda di servizi sostenibili e moderni.