Reggio, il Cordon Bleu celebra mezzo secolo: 50 anni di impegno e qualità

ll Cordon Bleu festeggia il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività, confermandosi uno dei luoghi più iconici e amati di Reggio Calabria. Fondato nel 1976 sul Corso Garibaldi, non è solo uno storico locale, ma un vero punto di riferimento per la vita sociale cittadina, capace di accompagnare generazioni di reggini nei loro momenti quotidiani.

Luogo identitario che da cinquant’anni scandisce il ritmo delle giornate sul Corso Garibaldi, regalando ai propri clienti momenti di relax e convivialità.

La storia del Cordon Bleu è intrecciata con quella di un’intera città. Se le radici affondano nel secolo scorso, negli ultimi decenni la famiglia Lanza ha saputo raccoglierne l’eredità, proiettandola nel futuro con una gestione esemplare.

Ed è proprio sotto la guida Lanza che il locale ha consolidato il proprio prestigio, fondendo l’esperienza del passato con una visione moderna, basata su tre pilastri fondamentali: tradizione, impegno e dedizione; garantendo cortesia e cura del dettaglio, nel segno della continuità e della qualità che la città riconosce e apprezza.

L’essenza della tradizione: le inimitabili Crispelline

Se c’è un simbolo che più di ogni altro rappresenta l’anima del Cordon Bleu, sono senza dubbio le Crispelline. Un vero e proprio rito collettivo per i reggini e per i visitatori: dorate, fragranti e preparate secondo una ricetta che sfida il tempo. Un sapore che si tramanda di padre in figlio e che racconta, meglio di ogni parola, l’essenza dello street food d’eccellenza, trasformando una semplice merenda in un momento di pura felicità urbana.

È il sapore della domenica, delle feste e dei pomeriggi trascorsi sul Corso principale della città.

Cordon Bleu, più di un ritrovo: un salotto cittadino

Nel cuore di Reggio e di fronte lo storico edificio che ospita la Banca d’Italia, il Cordon Bleu non è dunque solo una pasticceria, non è solamente un bar, ma è un punto d’incontro intergenerazionale. È il luogo del primo gelato con il nonno, dei primi incontri, degli aperitivi in compagnia, teatro di amicizie e momenti importanti della vita cittadina.

“Cinquant’anni di attività rappresentano un patrimonio di valori per tutta la comunità, un traguardo raggiunto con l’orgoglio di chi sa di aver nutrito non solo il corpo dei reggini, ma anche lo spirito di un’intera città.”

Con questo messaggio la proprietà intende ringraziare tutti – dai collaboratori storici ai clienti affezionati — rendendo il Cordon Bleu ciò che è oggi: un intreccio indissolubile di sapori, storie e persone.

Lo staff del Cordon Bleu Vi invita all’evento del 3 aprile per spegnere insieme le 50 candeline e condividere l’importante momento con torta e prosecco.