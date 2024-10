Coronavirus e limitazioni alla mobilità, Zucco a CityNow: “Non tutto è proibito…’

Esordisce così il comandante Salvatore Zucco, dirigente della Polizia Municipale di Reggio Calabria, impegnato insieme ai suoi uomini h24 al controllo delle strade reggine e alla verifica di quanto imposto dall’ultimo decreto ministeriale.

Sono giorni particolarmente complessi in cui viene modificato il lavoro di ogni singolo agente e ribaltato ogni protocollo normativo.

Gli uffici del comando di Viale Aldo Moro rimangono aperti tre giorni a settimana con percorsi privilegiati ed accesso singolo e ricevimento al pubblico il lunedì dalle 9:00 alle 12:00 ed il giovedì dalle 15:00 alle 16:30. Per il resto rimangono attivi gli sportelli telematici e telefonici operativi per qualsiasi esigenza.

Tuttavia c’è sempre qualche mosca bianca che prova ad infrangere la legge.

Tra i sanzionati anche una sala giochi ed un ristorante del centro città.

Sull’autocertificazione in particolare c’è al momento ancora poca chiarezza. E’ necessario portarla con sé? Va compilata prima di uscire o al momento del fermo?

Infine alcuni consigli in vista del weekend.

“E’ bene precisare come la passeggiata o la corsa sono consentite anche se sconsigliate. Non tutto è proibito, dipende sempre dal contesto in cui ci si trova. La ratio del decreto è quella di evitare assembramenti. L’attività sportiva, purchè sia svolta singolarmente, è consentita così come ovviamente portare il proprio cane a passeggio. Il consiglio è comunque quello di uscire il meno possibile. Anche nel weekend cercate di uscire solo per soddisfare i bisogni primari come la spesa, per lavoro o per motivi di salute”.